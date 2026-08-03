Investigada una personas por presentar un falso título para ejercer como profesor de autoescuela en Albacete

Archivo - Sucesos.- Un detenido por presentarse al teórico del carné de conducir por en encargo de otra persona a cambio de dinero - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete han investigado a una persona de 23 años de edad, residente en la provincia, como presunta autora de un delito de falsedad documental tras presentar un título que carecía de autenticidad para ejercer como profesor de autoescuela.

Según informa el instituto armado, la investigación se inició después de que la Jefatura Provincial de Tráfico detectara posibles irregularidades en la documentación presentada por una autoescuela para tramitar el alta de un nuevo profesor de formación vial.

Las comprobaciones realizadas permitieron determinar que el título académico aportado carecía de autenticidad y había sido confeccionado por la propia persona investigada.

La autoescuela desconocía la falsedad del documento y, confiando en su validez, llegó a formalizar un contrato de trabajo y tramitar el alta en la Seguridad Social de la persona investigada.

No obstante, nunca llegó a ser habilitada para ejercer ni a impartir clases. Las diligencias instruidas por efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de falsedad documental, tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 390.1.2. del mismo texto legal, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

La actuación permitió evitar que una persona que no reunía las titulaciones exigidas pudiera ejercer como profesor de autoescuela.

La cualificación de estos profesionales resulta esencial para garantizar una adecuada formación de los futuros conductores y contribuir a la seguridad vial.