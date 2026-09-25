Investigados 2 motociclistas que circulaban a 197 y 185 km/h en una carretera de 90 en Armuña de Tajuña

Investigados dos motociclistas que circulaban a 197 y 185 km/h en una carretera limitada a 90 km/h. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara han investigado a dos motociclistas por un supuesto delito contra la seguridad vial, después de ser detectados circulando a velocidades muy superiores a la permitida en una carretera convencional.

Los conductores fueron detectados por la Guardia Civil en la carretera CM-2028, a la altura del término municipal de Armuña de Tajuña, cuando circulaban a 197 y 185 km/h, respectivamente, en un tramo limitado a 90 km/h.

Por ello, ambos conductores superaban ampliamente el límite establecido, concretamente en 107 y 95 km/h. Tras detectar las infracciones, los agentes procedieron a dar el alto a las motocicletas e identificaron a sus conductores, dos varones de 36 y 33 años, que fueron investigados por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad establecidos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Guadalajara.

La circulación a una velocidad superior a la permitida reglamentariamente, cuando se supera en 60 km/h el límite establecido en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana, puede ser constitutiva de un delito contra la seguridad vial.

En caso de condena, el artículo 379 del Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En cualquier caso, puede conllevar también la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.