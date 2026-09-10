Investigan la agresión por arma blanca a una mujer de 28 años en Albacete, que no ha sufrido lesiones graves

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ALBACETE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado herida este jueves en Albacete por arma blanca, por lo que la Policía Nacional ha abierto una investigación por los hechos.

Fuentes de la Policía han confirmado a Europa Press que la agresión, de la que se ha dado aviso a las 7.27 horas, no ha sido un caso de violencia de género y que las lesiones que ha sufrido la víctima no son graves.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, la agresión se ha producido en la vía pública en la Avenida de los Toreros y la afectada ha sido trasladada por una UVI al Hospital General Universitario de Albacete.

Además, se han desplazado una ambulancia de soporte vital, la Policía Nacional y la Policía Local.