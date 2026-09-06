Investigan la agresión con arma de fuego a un hombre de 22 años en Velada (Toledo), que se encuentra estable

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar al presunto autor de una agresión con arma de fuego a un hombre de 22 años, que ha resultado herido y trasladado al hospital.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, el herido se encuentra estable.

Fuentes del 112 de Castilla-La Mancha han confirmado a Europa Press que el aviso se ha recibido a las 7.34 horas en la calle Eras en vía pública.

Se ha trasladado al herido en ambulancia de Urgencias al Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un médico de Urgencias.