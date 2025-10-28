Investigan en Guadalajara a un conductor profesional que septuplicaba la tasa de alcohol permitida en la A-2

GUADALAJARA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara han investigado al conductor de un vehículo articulado como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial, por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El conductor fue detectado por una patrulla de la Guardia Civil a la altura del kilómetro 100 de la Autovía A-2 cuando circulaba de forma errática, poniendo en grave riesgo la seguridad vial, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Finalmente fue interceptado en un lugar seguro, en el kilómetro 97 de la A-2, donde se procedió a su identificación y a la realización de las correspondientes pruebas de alcoholemia ya que se presentaba una sintomatología clara y evidente de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando un resultado de 1,18 mg/l y 1,14 mg/l en aire espirado, multiplicando por siete el límite máximo permitido para conductores profesionales, fijado en 0,15 mg/l.

Por los hechos expuestos se procedió la instrucción de las correspondientes diligencias por la investigación de un varón de 49 años y de nacionalidad rumana, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de las bebidas alcohólicas que fueron entregadas en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.