Investigan el hallazgo del cadáver calcinado de una persona en Almadén

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Policía judicial y servicios de criminalística de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación en torno al cadáver calcinado de una persona que ha sido hallado este sábado en el paraje conocido como Arroyo del Avilero de Almadén (Ciudad Real).

Así lo han detallado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que han explicado que el estado del cuerpo --encontrado por un senderista-- hace imposible su identificación.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, del hallazgo se ha dado aviso a las 10.17 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, y un médico de urgencias, que ha certificado el fallecimiento.