Investigan un menor por arrojar una piedra a un coche en Yuncler provocando lesiones graves a su conductor

Impacto de la piedra que causó lesiones graves a un conductor en Yuncler. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un menor de edad por presuntos delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños por arrojar una piedra de grandes dimensiones desde un puente a un coche, produciendo lesiones graves a su conductor, en Yuncler (Toledo).

Sobre las 22.30 horas del pasado día 14 de octubre de 2026, el conductor, varón de 42 años, recibió un impacto de una piedra de grandes dimensiones que fue arrojada desde un puente a la altura del kilómetro. 34,700, de la autopista de peaje AP-41, en el termino municipal de Yuncler, produciéndole lesiones graves, siendo trasladado al Hospital Universitario de Toledo, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

En un primer momento una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo) instruyó las primeras diligencias, que fueron traspasadas al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, para continuar con las investigaciones.

De las gestiones llevadas a cabo por el citado GIAT se ha podido identificar a una persona menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, siendo investigado por los delitos de lesiones graves y contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo.