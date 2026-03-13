El invierno en C-LM fue muy cálido, muy lluvioso y muy ventoso y la primavera se prevé cálida

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en la rueda de prensa. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado este viernes junto al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región, Luis María Bañón, el balance climatológico del invierno 2025-2026.

Sabrido ha resumido el comportamiento del trimestre señalando que "este invierno ha sido muy cálido, muy lluvioso y muy ventoso". En este sentido, ha destacado que, dentro de la serie histórica de los últimos 65 años, se sitúa como el noveno invierno más cálido y el octavo más lluvioso, además de haber registrado numerosos episodios de viento, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

El delegado del Gobierno ha alertado también sobre el contexto de cambio climático en el que se enmarcan estos registros. En palabras de Sabrido, "los datos que estamos viendo sobre borrascas y temperaturas muestran con claridad que estamos evolucionando hacia un cambio climático", por lo que ha subrayado la importancia de avanzar en la concienciación y en medidas fundamentalmente preventivas.

En este sentido, Sabrido ha destacado el papel de la Agencia Estatal de Meteorología como institución de referencia para la prevención y gestión de emergencias, señalando que "los informes, predicciones y sistemas de aviso de la AEMET son una herramienta esencial para anticiparnos a los riesgos y proteger a la ciudadanía".

El delegado del Gobierno ha querido reconocer además "la labor de los técnicos y profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología, cuyo trabajo es fundamental para comprender mejor la evolución del clima y tomar decisiones basadas en la evidencia científica".

BORRASCAS Y VIENTO

Por su parte, el delegado territorial de la Aemet en Castilla-La Mancha ha explicado que el invierno ha estado marcado por la sucesión de borrascas y numerosos episodios de viento, lo que ha contribuido a la elevada precipitación registrada durante el trimestre.

Bañón ha señalado que, a pesar de la percepción ciudadana, se ha tratado de un invierno claramente cálido: "Hemos tenido un invierno muy lluvioso, muy ventoso y muy borrascoso, con temperaturas muy elevadas".

Asimismo, ha puesto el foco en el comportamiento del viento durante el trimestre, un aspecto que normalmente no suele destacarse pero que en esta ocasión ha sido especialmente significativo. Según ha explicado, se registraron largos episodios consecutivos de viento fuerte, con 11 días seguidos con viento intenso en algunas zonas a partir del 9 de enero, seguidos de otros 10 días consecutivos a comienzos de febrero, además de un nuevo episodio a mediados de ese mismo mes.

Bañón ha subrayado que en algunos casos no solo se registraron vientos fuertes, sino vientos muy fuertes, cuando el viento medio en diez minutos superó los 70 kilómetros por hora en estaciones como Los Llanos o Chinchilla, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en varias estaciones de la región, lo que evidencia la intensidad de estos episodios.

En cuanto a la previsión para los próximos meses, ha avanzado que la primavera presenta una mayor probabilidad de ser cálida en Castilla-La Mancha, aunque ha precisado que "esto tampoco resulta especialmente llamativo, ya que las últimas primaveras están siendo cálidas".

Tras las declaraciones, se han presentado los datos del informe climatológico elaborado por la AEMET, que confirman que el invierno tuvo un carácter muy cálido, con una temperatura media de 6,9 ºC, alrededor de un grado por encima de lo habitual, situándose entre los inviernos más cálidos de las últimas décadas.

En cuanto a las precipitaciones, el trimestre tuvo un carácter muy húmedo, con una media regional cercana a 238 litros por metro cuadrado, lo que supone aproximadamente un 180 % de la precipitación normal.