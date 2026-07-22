IRIAF pone en marcha una nueva campaña de ensayos de girasol para evaluar 50 variedades en condiciones reales de cultivo - JCCM

CUENCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), ha puesto en marcha una nueva campaña de ensayos de girasol en la provincia de Cuenca en los que se evalúan más de 50 variedades en diferentes parcelas ubicadas en Arcas, Valparaíso de Abajo y Albaladejito.

Estos campos de ensayo forman parte de la Red de Campos de Ensayo del Centro de Investigación Agroforestal Albaladejito y están abiertos a la visita de agricultores, técnicos y profesionales del sector, ha informado la Junta en nota de prensa.

La principal finalidad de estos trabajos es analizar el comportamiento agronómico de las distintas variedades respecto a las condiciones climáticas y de suelo, generando información útil para que los agricultores puedan tomar las mejores decisiones basadas en datos objetivos.

Los ensayos permiten comparar aspectos como la adaptación al entorno, el potencial productivo o los rendimientos, contribuyendo así a mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias. La información que generan también hace posible la adaptación al cambio climático al identificar variedades más resistentes a situaciones de sequía, altas temperaturas u otras condiciones adversas que pueden afectar al cultivo.

Además, estos campos de ensayo constituyen una herramienta fundamental para la transferencia de conocimiento al sector, acercando la innovación y los avances en mejora vegetal a agricultores y cooperativas. La posibilidad de visitar las parcelas y observar directamente el desarrollo de las distintas variedades favorece el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevas soluciones que permitan afrontar con mayores garantías los retos actuales de la agricultura.