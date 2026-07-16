Isabel Berruga dirigirá el nuevo Instituto Universitario de Biotecnología, Agronomía y Sostenibilidad de la UCLM

La profesora de la UCLM Isabel Berruga. - UCLM

ALBACETE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) María Isabel Berruga Fernández ha sido elegida para dirigir el nuevo Instituto Universitario de Biotecnología, Agronomía y Sostenibilidad (IBAS), un centro de investigación multidisciplinar, con sede en el campus de Albacete, que reúne a once grupos de investigación y a 120 investigadores e investigadoras de los campus de Albacete y Ciudad Real.

Tras su elección, Isabel Berruga ha agradecido la confianza depositada en su candidatura y aseguró que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será consolidar un instituto "capaz de desarrollar una investigación colaborativa, innovadora y con impacto, basada en la interacción entre disciplinas, el uso eficiente de los recursos y una gobernanza moderna, transparente y participativa", como señala.

La nueva directora impulsará un modelo de instituto orientado a la excelencia científica y a la transferencia del conocimiento, reforzando la captación de proyectos competitivos, la colaboración con el tejido empresarial y la consolidación de una cultura institucional basada en la cooperación, la igualdad y la sostenibilidad, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Con este nombramiento, el Instituto Universitario de Biotecnología, Agronomía y Sostenibilidad inicia una nueva etapa con el propósito de consolidarse como un referente científico nacional e internacional y contribuir al fortalecimiento de la actividad investigadora de la UCLM mediante el desarrollo de una investigación de excelencia con impacto económico, social y ambiental.

El IBAS integra once grupos de investigación y un total de 120 investigadores e investigadoras, de los que 76 son doctores, pertenecientes a los campus de Albacete y Ciudad Real. Su creación responde al objetivo de reforzar la investigación colaborativa en los ámbitos de la biotecnología, la agronomía y la sostenibilidad, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar los retos del sector agroforestal, biotecnológico y medioambiental.

Asimismo, el instituto pone su capacidad científica, tecnológica y de transferencia de conocimiento al servicio de empresas, organizaciones e instituciones interesadas en desarrollar proyectos de I+D+i y en incorporar soluciones basadas en el conocimiento.

Forman parte del IBAS los grupos: Acciones Sostenibles en Agricultura (ASA), Agronomía e Ingeniería del Agua (AGRIAGUA), Biotecnología Agroalimentaria e Industrial (BAI), Calidad, Seguridad e Higiene de Productos Agroalimentarios (CASEHI), Ecología Forestal y Limnología (ECOFOR), Economía Agroalimentaria y Forestal, Bioeconomía (BIOECO), Estudios Integrados de los Circuitos y Respuestas Biológicas (BIOFORCE), Hidrogeología (HIDROBIOTEC), Precisión Agroforestal y Cartográfica (PAFyC), Química Agrícola (CQA) y Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (TYSIG).

Esta estructura multidisciplinar permitirá abordar proyectos conjuntos con una mayor capacidad de impacto científico, económico y social.