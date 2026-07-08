Isabel Rodríguez afirma no conocer "ninguna empresa que haya rechazado estar en Ciudad Real" por los precios el Polígono

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su atención a medios en Almagro. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que no tiene conocimiento de que "haya ninguna empresa que haya rechazado estar en Ciudad Real como consecuencia del precio del polígono", en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Real de rebaja del precio.

Así lo ha señalado en una atención a medios durante su asistencia a Almagro en el marco del Festival de Teatro Clásico, en la que ha afirmado que "desde el ámbito municipal y autonómico hay que hacer un trabajo de captación de inversiones y de captación de esas empresas que se puedan albergar en esos polígonos".

En este sentido, ha declarado que "habría que invertir menos tiempo en intentar dar algún pellizco a otra Administración y muchos más esfuerzos en intentar captar talento, industria y captación de inversiones en nuestras ciudades". "El esfuerzo de las administraciones públicas debe ser el captar esas empresas y el de facilitar, como está haciendo, por cierto, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la instalación de todas esas empresas", ha añadido.

INGRESOS DESTINADOS A VIVIENDA

Por otra parte, la ministra ha reiterado su compromiso con destinar a vivienda pública los ingresos obtenidos a través de la colocación del suelo industrial.

"Hemos tomado esa decisión de que toda esa inversión que nos llega del despliegue de los suelos industriales se va a dirigir, como en el caso de Ciudad Real, a la creación también de vivienda asequible", ha señalado la ministra.

"Si Ciudad Real ha tardado tres meses en hacernos el ingreso de ese valor de las obras de entrega del polígono, yo les puedo decir que en menos de un mes, desde que se nos ha ingresado esa cuantía, vamos a tener esa respuesta en forma de vivienda asequible para los ciudadanos y ciudadanas por parte de la empresa pública Casa 47", ha añadido.