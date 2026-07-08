Isabel Rodríguez participa este jueves en el I Encuentro de Arquitectura, Escena y Espacio Público de Almagro

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Juanma Serrano - Europa Press

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, continúa este jueves, 9 de julio, su agenda en el municipio de Almagro.

La ministra mantendrá a partir de las 10.45 horas un diálogo-entrevista con la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, en el marco del I Encuentro de Arquitectura, Escena y Espacio Público de Almagro, que organiza el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el Museo Nacional de Artes Escénicas.

Previamente, realizarán una visita guiada a los edificios representativos de Almagro, en el marco de este encuentro, según ha trasladado el Ministerio de Vivienda en una nota de prensa.

Tras el diálogo de la ministra con la directora, a las 11.15 horas, se celebrará la mesa 'Arquitectura, escena y espacio público de Almagro', que modera la directora general de Agenda urbana y Arquitectura, Maite Verdú, y que contará con la participación de la vicedecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La-Mancha, Gema González Badillo; el doctor en arquitectura y comisario de reconocido prestigio, Óscar Miguel Ares; el doctor en Escenografía y Arquitectura, especialista en arquitectura teatral y escenografía, José Manuel Castanheira; la comisaria del Pabellón Español en la Cuatrienal de Praga 2027, Elisa Sanz; y el director de la Escuela de Arquitectura de Toledo, Carlos Asensio-Wandosell García.