Isidoro Gómez Cavero será nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha el Día de la Región - EUROPA PRESS

CUENCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que Isidoro Gómez Cavero, concejal en el Ayuntamiento de Cuenca, será nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha en el próximo Día de la Región, que se celebrará en la capital conquense.

Con este reconocimiento, el Gobierno regional quiere reconocer el trabajo en el ámbito deportivo del expresidente del Balonmano Ciudad Encantada, que durante su mandato llevó al equipo conquense a sus mejores resultados de su historia, incluyendo un subcampeonato de liga, una final de la Copa del Rey y participaciones europeas.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha ha hecho este anuncio en la clausura de la Asamblea Anual de Asaja en Cuenca, donde también ha abordado cuestiones como la PAC, el problema del agua y la sobrepoblación de conejos, que se ha abordado, según ha explicado, con la caza de medio millón de ejemplares en lo que va de año, pero que se seguirá abordando en la reunión convocada con el sector el próximo 24 de abril.