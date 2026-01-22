Israel Fernández recala este sábado en el Palacio de Congresos de Toledo con su gira 'De oro y marfil'

Archivo - El cantaor Israel Fernández. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Israel Fernández llegará este sábado, 24 de enero, al Palacio de Congresos de Toledo para presentar en directo su espectáculo 'De oro y marfil'.

Con apertura de puertas a las 20.00 horas y comienzo del concierto a las 21.00 horas, Israel Fernández ofrecerá un recital que aúna flamenco clásico, sensibilidad contemporánea y una cuidada puesta en escena.

El concierto de Toledo, además, supone el inicio de la gira 2026 del artista, lo que convierte la cita en una ocasión especialmente significativa dentro de su recorrido nacional, ha informado SYS Producciones en nota de prensa.

Las entradas para el concierto de Israel Fernández en Toledo están disponibles a través de los canales habituales de venta en www.sysproducciones.com.