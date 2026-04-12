IU exige al equipo de Gobierno de Talavera que aborde el incremento de inseguridad en algunos barrios de la ciudad

La coordinadora local de IU en Talavera de la Reina, Verónica Mora. - IU

TOLEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Talavera ha mostrado su preocupación por la "manifiesta y continuada ausencia" del equipo de Gobierno para afrontar y dar soluciones a los serios problemas que afectan a la vida cotidiana de los talaveranos, como el incremento de la inseguridad en determinados barrios.

"No es admisible que en una misma avenida se hayan producido tres altercados con arma blanca en una sola semana. La seguridad no puede seguir siendo ignorada", reprocha la coordinadora local de la formación, Verónica Mora.

Para la representante de IU, el problema radica en "el afán exhibicionista del alcalde y su equipo, que "parecen más centrados en la foto, el titular fácil y el acto público que en resolver los problemas reales de la ciudad".

Según informa en nota de prensa la formación, Mora ha recordado que los compromisos adquiridos "siguen sin cumplirse y la sensación de abandono crece día a día entre los talaveranos que siguen acumulando quejas semana tras semana en prácticamente todas las concejalías".

Izquierda Unida asegura venir denunciando reiteradamente graves deficiencias que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos, "sin obtener respuestas eficaces ni soluciones reales".

"A un año de las elecciones municipales, la preocupación en Talavera de la Reina es cada vez más evidente y la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es clara: ¿dónde está el trabajo del equipo de Gobierno?", apunta Mora, que ofrece la respuesta: "por desgracia, igual de contundente, es que, en demasiadas ocasiones, está ausente".

Como ejemplos del "vacío de gestión" que denuncia, Verónica Mora señala los parques infantiles en mal estado, que siguen sin acondicionarse pese a las denuncias públicas; los cinco camiones de recogida de residuos averiados y "una ciudad que continúa ofreciendo imágenes insalubres"; o las instalaciones deportivas con goteras y un deterioro impropio de una ciudad como la nuestra; exponiendo los problemas de seguridad ciudadana como uno de los más graves.

"Talavera no necesita más folclore ni más actos de cara a la galería. Necesita gestión. Necesita trabajo. Necesita un gobierno que priorice el bienestar de sus ciudadanos por encima de la propaganda", reivindica la coordinadora local de IU que exige al Gobierno local de José Julián Gregorio que "dé la cara y cumpla con su responsabilidad" porque, insiste, gobernar no es hacerse fotos: es solucionar problemas y nuestra ciudad necesita "menos propaganda y más trabajo; menos titulares y más soluciones".