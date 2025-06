IU C-LM rechaza un adelanto electoral pero exige al PSOE depurar responsabilidades: "No vale marcarse un Borbón"

TOLEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ha valorado este viernes que un hipotético adelanto electoral "no va a beneficiar a la sociedad" aunque ha reclamado al PSOE que asuma responsabilidades, ya que "tampoco basta con, si se me permite la expresión, con marcarse un Borbón y decir, lo siento mucho, no volverá a ocurrir".

"En política hay que asumir responsabilidades", ha señalado el coordinador regional de IU. "No basta ni con decir, cuidado que viene la derecha, ni con decir, siento mucho que haya habido gente de mi confianza que haya estado robando a manos llenas", ha añadido.

En una entrevista con Europa Press, Mellado ha secundado la posición manifestada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, así como del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en las que planteaban la necesidad de reconfigurar las relaciones entre los socios del Gobierno de coalición.

En este sentido, ha manifestado que es imprescindible "no sólo conservar el Gobierno, sino impulsarlo para realmente obtener transformaciones sociales que beneficien a la mayoría de la gente".

Asimismo, ha apuntado al riesgo de que el Ejecutivo nacional cambie de color, revirtiendo las políticas sociales del actual Gobierno de coalición. "No hace falta hacer elucubraciones sobre cómo puede ser el futuro, tenemos una experiencia presente en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con apoyo más o menos explícito según la comunidad de la extrema derecha", ha señalado Mellado.

"Por lo tanto, es un ejercicio de responsabilidad actuar para conservar la mayoría parlamentaria que existe ahora mismo y que sostiene a un gobierno progresista", ha añadido.

Por otra parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha ha señalado que, a pesar de los problemas internos del PSOE, la posición mantenida por el presidente del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page "pone por encima sus futuros intereses en la política nacional frente a los intereses de la ciudadanía de Castilla-La Mancha".

Un elemento que ha ejemplificado con el rechazo del Gobierno regional al Plan Estatal de Vivienda planteado por La Moncloa. "Tenemos las dos provincias en las que más ha crecido el precio de la vivienda en España, que son Toledo y Guadalajara, y no tiene ninguna justificación que se renuncie a una inversión tan importante en vivienda pública, y además va en contra de lo que se ha aprobado en el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha", ha afirmado Mellado.

"Renunciar a eso y alinearse con las políticas y la estrategia del Partido Popular no puede responder a otra cosa que no sea pensar en clave interna dentro del Partido Socialista", ha apuntado el líder de IU en Castilla-La Mancha.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Finalmente, Mellado ha realizado un "llamamiento al resto de fuerzas de la izquierda" para que "tengan un comportamiento responsable frente a la situación".

El coordinado de IU en la región ha rechazado que se adopte una posición consistente en "empezar a hacer cálculos electorales para una hipotética cita electoral".

Frente a esto, ha reclamado que los esfuerzos políticos se centren en "ver de qué manera podemos obtener los mayores beneficios para la mayoría social en lo que queda de la legislatura".