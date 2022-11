IU mira a Junta y Consistorio toledano para que faciliten que los restos de Moscardó salgan del Alcázar "sin conflicto"

TOLEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Mauricio Valiente, ha pedido tanto al Ayuntamiento de Toledo como al Gobierno de Castilla-La Mancha que contribuyan a agilizar la exhumación de los militares franquistas José Moscardó Ituarte y Jaime Milans del Bosch y Ussia, enterrados en una cripta del Alcázar de Toledo. Ha precisado que la Ley de Memoria Democrática mandata a las administraciones a actuar de oficio en esta cuestión y, por ello, ha urgido a actuar para que esta cuestión no genere "conflicto" social.

"Nuestra reivindicación tiene que ver con la importancia de adelantarse para que la ley no se vea como un conflicto, sino como una oportunidad. En ese sentido, queremos no reclamar sino acompañar e impulsar la ejecución de esta norma en todo el país", ha dicho Valiente, que este martes, y a los pies del emblemático Alcázar toledano, ha arropado al coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, en su petición de exhumación.

Según Valiente, tanto el PCE como Izquierda Republicana, conformantes de IU, como "dos de las organizaciones más perseguidas por la dictadura, la privación de libertades y la represión", están impulsado que tanto desde los ámbitos de las diferentes administraciones como los organismos del Estado y la sociedad civil se impulse el contenido de la referida ley, que tiene un componente de reparación y de eliminación de vestigios del régimen dictatorial.

"También tiene una componente de reconocimiento de que las libertades, la democracia y la justicia social actuales son resultado del compromiso de miles de mujeres y de hombres que asumieron el riesgo de enfrentarse a una situación tremendamente injusta".

De ahí que, poniendo como ejemplo la exhumación de Gonzalo Queipo de Llano de la Macarena de Sevilla, que a su entender se hizo de forma "rápida e inteligente", ha pedido a las administraciones que se adelanten y empiecen a tomar un papel activo para "garantizar la justicia pendiente que se tiene con quienes lucharon por la libertad" y para que suponga el "inicio del fin de algo que no tenía que haberse mantenido durante tanto tiempo, que son las heridas abiertas".

"Con esta ley cerramos heridas del pasado y abrimos una identidad colectiva democrática que tenemos que construir en el conjunto de España", ha dicho Valiente, que ha preciado que en caso de que la actuación de las administraciones se retrase será el Estado el que actúe para garantizar el cumplimiento de la ley.

CENSO DE VESTIGIOS

Tras detallar que el texto establece que tanto las administraciones autonómicas como las municipales disponen del plazo de un año para elaborar un censo de vestigios franquistas, ha añadido que la elaboración de dicho listado "no es óbice para que la actuación no sea inmediata", pues considera que si no se hace de forma rápida se corre el riesgo de que esta cuestión termine "emponzoñándose". "Si se actúa con rapidez esas situaciones se pueden evitar", ha insistido.

Preguntado sobre la encuesta de Sigma Dos para El Mundo que este lunes desvelaba que un 57,3 de los encuestados se oponen a la próxima salida de Milán del Bosch y Moscardó del Alcázar de Toledo, el coordinador de IU en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso ha aseverado que "las leyes están para cumplirlas". "A nadie se le ocurre decir que no va a aplicar una ley sobre tasas o impuestos porque hay una encuesta que no tiene el apoyo mayoritario a la misma", ha dicho.

Por ello, ha insistido en alertar de que el retraso en la aplicación de las políticas de memoria puede provocar que algo que tiene que ser natural derive en una especie de "conflicto". "Siempre habrá grupos minoritarios que se opongan. Forma parte de la sociedad, pero si se actúa de forma rápida se va a minimizar. En todo caso es comprensible que haya una tendencia a dejarlo todo como estaba, porque forma parte de esa política equivocada que se ha llevado a cabo desde la transición, de poner todo lo relacionado con la Guerra Civil y la dictadura debajo de la alfombra".

CRESPO

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida ha avanzado que, con el objetivo de que la Ley de Memoria Democrática sea un texto "vivo", se van a dirigir a la secretaria de Estado de Memoria Democrática para acabar con los "cuatro grandes símbolos franquistas" que hay en la región.

El primero de ellos pasa por la salida de la cripta del Alcázar, un espacio público que mantienen todos los españoles, de "franquistas que apoyaron el golpe de estado de 1936". De ahí que también se vayan a dirigir al Ministerio de Defensa, propietario del edificio, para que se agilicen los trámites de la exhumación. "No se puede demorar más años este esperpento de homenaje al franquismo".

Además de reclamar que se cambie el nombre de municipios como Numancia de la Sagra, Alberche del Caudillo y Llanos del Caudillo, por otros acordes al actual periodo democrático, Crespo ha avanzado que la federación de izquierdas castellanomanchega "continuará municipio por municipio para que las calles y sus símbolos cumplan la ley".