IU-Podemos no participará como jurado en la elección del cartel del Corpus de Toledo por permitir el uso de la IA

Archivo - Txema Fernández, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo. - IU TOLEDO - Archivo

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha decidido no participar este jueves como jurado en las deliberaciones para la elección del Cartel del Corpus ya que las bases del mismo no impiden el uso de la inteligencia artificial (IA), de modo que, a su juicio, "se elimina garantizar el componente de originalidad y reflexión que debe llevar una obra como esta".

"El concejal de Festejos, encargado de organizar el concurso de carteles, debería reflexionar sobre su modelo de cultura, ya que hasta que dejamos de ser candidatos a la Capitalidad Cultural de 2031 quería potenciar a los creadores y, sin embargo, hoy permite que el premio de ese cartel pueda recaer en quien presente una obra hecha con inteligencia artificial", lamenta Fernández.

Y es que, matiza el portavoz de IU, en el texto de las bases no se ha incluido ninguna cláusula ni condicionante que impida que se presente una obra realizada con esta técnica. Un sistema que, subraya Fernández, "elimina cualquier atisbo de creatividad y de originalidad, conceptos que deben valorarse a la hora de otorgar el premio".

Al respecto, apunta a la polémica generada recientemente con el cartel de la Semana Santa e incide en que Toledo no puede "presentarse al mundo vendiendo la imagen de una ciudad de creadores y de la cultura y permitir que en los certámenes en los que esos creadores y creadoras pueden mostrarse, acabe premiándose con fondos públicos un cartel que se ha hecho con inteligencia artificial".

El concejal de IU, que ya ha advertido de esta circunstancia en anteriores ocasiones, remarca que la eliminación del uso de la IA en las bases de este tipo de concursos debería "cortarse de raíz y en el año 2026 no se ha hecho perdiendo otra nueva oportunidad para ello".

Además, echa en falta Txema Fernández, acciones que estimulen a los y las artistas locales y un papel más destacado para la Escuela de Arte y sus alumnos y alumnas. Desde el Grupo Municipal de IU, señala, "seguimos insistiendo, como lo venimos haciendo desde febrero de 2024, en que se inste a los y las artistas locales a presentar sus trabajos originales y que la Escuela de Arte y sus alumnos y alumnas sean protagonistas de un proceso de selección de trabajos que permita dinamizar esos estudios que se desarrollan en la capital y que impulsen la puesta en valor del trabajo artístico de este elenco de nuevos creadores".