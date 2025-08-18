IU-Podemos pide la convocatoria del Consejo Municipal del Pacto por el Tajo tras la bajada de caudal en Toledo

Archivo - El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández - IU - Archivo

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha pedido la convocatoria del Consejo Municipal del Pacto por el Tajo. "Los episodios de reducción brusca del caudal que está padeciendo el río a su paso por Toledo este verano hacen necesario un análisis y propuestas al respecto", aseguran desde la formación en nota de prensa.

El portavoz de la formación de izquierdas, Txema Fernández, subraya que este órgano municipal es el foro en el que "analizar, evaluar y proponer las medidas necesarias para abordar la defensa de un río que ha dejado de serlo a su paso por la ciudad".

Así, recuerda Txema Fernández que el Consejo Municipal del Pacto por el Tajo lleva meses sin reunirse mientras el río "agoniza" convertido --subraya-- en "un hilillo de plastilina" sin que "desde el equipo de Gobierno local se muestre una postura clara al respecto".

"Es el momento de que en este Consejo Municipal se diga 'no' al trasvase Tajo-Segura como elemento esencial modificador del caudal que impide que se cumplan ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo materia de caudal ecológico", reivindica Fernández

Además, el portavoz municipal de IU insiste en la necesidad de que desde este órgano municipal se eleve una posición unánime ante las empresas que utilizan "el agua de todos" para la producción hidroeléctrica de la que los únicos beneficiarios son las empresas que luego venden la electricidad en los picos de mayor consumo y al precio más alto.

Por último, la "agonizante" situación del Tajo, sostiene Fernández, obliga a que este Consejo se ponga "de frente al río y no de espaldas" y se dejen de anunciar grandes inversiones como el proyecto de bosque de ribera porque "nos estamos quedando sin río que proteger y conservar, ni riberas que rescatar".