IU-Podemos Toledo insta a la compra de las 51 viviendas de la Sareb con el crédito para el puente de Azucaica

El portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha propuesto como alternativa en materia de vivienda, para poder paliar las situaciones de necesidad que cada vez se están dando con mayor frecuencia en la ciudad, adquirir las 51 viviendas que la Sareb tiene en Toledo.

Fernández aboga por utilizar para esta compra el crédito de 15 millones que se quiere pedir para construir el puente que uniría Azucaica con la zona industrial del Polígono con el que se promueve intensificar el uso del vehículo privado, según ha informado la formación en nota de prensa.

"Incrementar el parque de vivienda pública es fundamental para conseguir que el derecho a la vivienda sea más universal de lo que lo es hoy en nuestra ciudad y un instrumento esencial para el acceso a políticas realmente emancipadoras de la juventud de Toledo", defiende el portavoz de IU.

Y no es la primera vez que el edil de IU propone dotar a la ciudad con un banco de vivienda público por esta vía, ya que en marzo de 2023 presentó una moción al Pleno que fue aprobada con los votos de PSOE y Cs y la abstención de PP, Vox y el concejal No adscrito.

En este sentido, reclama a los que ahora están al frente del gobierno municipal --PP y Vox-- que sean responsables con sus compromisos en anteriores legislaturas y cumplan con los acuerdos adoptados en Pleno. "Parece que el Partido Popular solo ha querido asumir de la anterior legislatura los proyectos de obra que estaban planificados y financiados pero no puede olvidar que también es su responsabilidad asumir las decisiones plenarias aprobadas durante otros gobiernos, entre ellas esta compra de la viviendas a la Sareb", reivindica el edil de Izquierda Unida.

Txema Fernández señala que la Sareb, banco público de vivienda desde 2021, dispone en Toledo de más de medio centenar de viviendas y también de suelo con el que la ciudad podría iniciar un camino hacia la búsqueda de alternativas para alquileres sociales dirigidos a colectivos vulnerables, mujeres víctimas de violencia o jóvenes.

El portavoz municipal insiste en que perder esta oportunidad es negar derechos a los ciudadanos y ciudadanas de Toledo con necesidades habitacionales mientras "nos preocupamos de hacer un puente para que circulen más vehículos privados, intensificar el tráfico y la contaminación, en lugar de buscar mejoras al transporte público colectivo".

Fernández concluye señalando que "lo que proponemos es que la Sareb se convierta en 51 posibilidades de intervención social por parte del Ayuntamiento" porque actualmente, critica, la ciudad carece de un banco de vivienda pública para atender situaciones de urgencia ya que las cinco viviendas del Parque del Tránsito están inhabilitadas por la falta de planificación en la edificación.