IU tacha de "postureo" y "medida propagandística" la petición de Cs al Gobierno regional para que no se suba el sueldo

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha tachado este miércoles de "postureo" y "medida propagandística" el hecho de que Ciudadanos vaya a pedir en sus enmiendas parciales a los presupuestos regionales para 2021 la retirada de la subida de sueldo que se aplicará el Gobierno de Emiliano García-Page y que asciende al 0,9 por ciento.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa telemática, acompañado del coordinado provincial de IU en Cuenca, Jacobo Medianero, el coordinador regional de la federación de izquierdas, Juan Ramón Crespo, quien ha criticado esta propuesta de Cs cuando "lo primero que hizo" al llegar a las Cortes fue apoyar quitar la limitación de mandatos del presidente regional a cambio "de que les pusieran un sueldo".

"Nos llama la atención esa medida que entendemos que tan solo es propagandística y ni siquiera ellos se la creen", ha manifestado Crespo, quien ha pedido que en las Cortes regionales se trasladen "propuestas serias y no oportunistas" con políticas para que "todo el mundo salga adelante" en medio de esta pandemia.

Preguntado por qué le parece esa subida del sueldos del Gobierno regional del 0,9 por ciento, el coordinador regional de IU, que ha dicho que no quiere entrar en un debate y que esta subida "es simbólica" en comparación con el montante total de las cuentas regionales, ha afirmado no obstante que "lo bonito" por parte del Ejecutivo castellanomanchego hubiera sido no subirse el sueldo.

PGE

En otro orden de cosas, tanto Crespo como Medianero han valorado los Presupuestos Generales del Estado. Así, el coordinador provincial de IU ha destacado que estas cuentas suponga "el fin" para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, ya que no reflejan inversión para tal fin.

"Para nosotros es un orgullo el poder ver como este Gobierno, con Unidas Podemos, ha conseguido que los 203 millones para el ATC no estén en las partidas y no se vayan a ejecutar", ha indicado, esperando que este montante pueda servir en años venideros para mejorar "cuestiones esenciales" en la provincia como la mejora del tren convencional o las comunicaciones por carretera.

De su lado, Crespo ha destacado que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno "ha sido determinante" para la elaboración de estas cuentas generales, de las que además del fin del ATC ha destacado el aumento en más de 110 millones de inversiones para la región o su perfil social consiguiendo revertir los recortes en la dependencia de 2012.