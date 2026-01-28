IU Toledo critica el acuerdo de Toledo con Madrid en materia de transporte público y reclama participación ciudadana

El portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU-PODEMOS TOLEDO

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha criticado el acuerdo firmado esta semana por el alcalde de Toledo con su homólogo en Madrid, José Luis Martínez-Almeida para, en transporte público urbano, en lugar de abrir un proceso de participación ciudadana. Un convenio que el portavoz de IU ha solicitado formalmente a Alcaldía para conocer los detalles del mismo.

Para Txema Fernández, este es un nuevo gesto de la política de participación que pregona, pero no lleva a cabo, el alcalde de la ciudad que prefiere anteponer su lealtad a Madrid antes que abrir un proceso de participación entre la ciudadanía, según ha trasladado IU por nota de prensa.

El concejal de IU ha recordado que hace tres meses, los grupos municipales de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, PP y Vox, se opusieron a una moción para crear una mesa de trabajo en la ciudad en la que analizar necesidades del futuro servicio de autobuses urbanos.

"Primero reciclamos los autobuses que desechan, luego le damos una Medalla de Oro por facilitarnos vehículos llenos de goteras como denuncian los usuarios y usuarias; y ahora vamos a su despacho a que nos diga cómo hacer el futuro contrato del servicio urbano de autobuses", ha criticado Txema Fernández.

Además, según Fernández, es difícil compatibilizar los consejos de una gestión pública que no busca el beneficio industrial, como ocurre con la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, con la adjudicación de un contrato privado para la gestión de un servicio público como el que se realizará en la ciudad de Toledo y que, encima, se adjudicará a la oferta económica más baja.

El concejal de IU ha argumentado que el alcalde está permitiendo que actualmente no se cumpla con el pliego de condiciones del servicio urbano de autobuses que, entre otras cuestiones, establece la implantación de sistemas de megafonía interior y exterior en los vehículos así como la instalación de 123 postes con pantalla electrónica y consulta sonora en las paradas de autobuses urbanos, unas medidas que fueron motivo de propuesta de resolución en el último Debate del Estado del Municipio aprobada de forma unánime.

Por otro lado, según el edil de IU, al tiempo que se va a la comunidad vecina a que le orienten sobre cómo elaborar un contrato de autobuses condena a las y los jóvenes estudiantes del Campus universitario de Toledo y a otros colectivos que tienen que venir a la ciudad, ya sea por razones laborales o incluso sanitarias, que no estén empadronados en Toledo a una subida de la tarifa del autobús urbano.

"Vienen a Toledo porque aquí está el Campus universitario y el hospital y no en otro lugar y los va a castigar económicamente por ejercer su derecho a la formación o a la sanidad", ha advertido Fernández.

Además, ha añadido, si el objetivo es implantar una Zona de Bajas Emisiones lo que deberían hacer el alcalde y su equipo de Gobierno es facilitar y promover el uso del transporte público y no disuadir a los usuarios de los municipios de alrededor que vienen a estudiar, trabajar o incluso a recibir asistencia sanitaria.