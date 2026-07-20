IU Toledo reclama que la Casa de Corcho sea la sede del Consejo de la Juventud

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU

TOLEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, presentará al próximo pleno una moción dirigida a solicitar que la Casa de Corcho se convierta en la sede del Consejo de la Juventud o, en su defecto, en una infraestructura que albergue un servicio municipal público.

Fernández defiende que el dinero público que se va a invertir en recuperar este icono del parque de La Vega tiene que ser útil para la ciudadanía y no para fomentar el negocio privado. "Si el Ayuntamiento de Toledo pone 264.000 euros para arreglarla, lo que le vamos a pedir es que lo destine a un servicio público, no a un nuevo servicio hostelero privado", afirma el concejal de IU.

Para el portavoz municipal de Izquierda Unida convertirlo en la sede del Consejo de la Juventud sería una buena alternativa ya que los y las jóvenes de la ciudad se quedaron sin un referente con el malogrado proyecto de la Calle Dinamarca. "Proponemos que sea sede del Consejo de la Juventud porque creemos que tiene que ser el instrumento necesario para organizar a la juventud en la ciudad", defiende Fernández, "y no parece que este equipo de Gobierno tenga ningún interés en buscar un lugar de referencia para los y las jóvenes ya que se están negando a todas nuestras propuestas en esta materia".

Lo que sí parece, según aprecia Txema Fernández, es una preocupación por incentivar y garantizar el negocio privado hostelero en la ciudad ya que, considera, se van a invertir 265.000 euros de dinero público en arreglar la Casa de Corcho para "dejárselo bonito" a un empresario. "No hacen falta más bares en este parque, hacen falta más servicios públicos en la ciudad y con ese dinero lo podremos garantizar", sostiene Txema Fernández.

Porque para el concejal de IU se trata de tener claro para quién se quiere gobernar y a quién se quiere poner en el centro de las políticas municipales. "Nosotros queremos gobernar para los vecinos y las vecinas y queremos que esos vecinos y vecinas estén por delante de los servicios de hostelería de una zona que ya está sobresaturada de servicio de hostelería como es el parque de La Vega", insiste Fernández que critica la forma de gobernar de PP y VOX convirtiendo a Toledo en "una ciudad de no lugares" carente de identidad y espacios de referencia vecinales.

INCENDIO EN GUADALAJARA

Por otro lado, el portavoz de IU en el Ayuntamiento y coordinador local de la Asamblea de Izquierda Unida ha querido enviar un mensaje de apoyo a los afectados por el incendio de Guadalajara y ha incidido en la importante labor de los equipos de extinción de incendios defendiendo la necesaria dignidad de los trabajadores de los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales.

"Los servicios de extinción de incendios forestales no tienen la garantía de servicio público que garantice que los montes están bien cuidados; no tiene esa garantía de servicio público que garantice que los habitantes en estos municipios de la Sierra Alta de Guadalajara pueda vivir con dignidad, y no la tiene porque han estado parados cuando tienen que apagarse los incendios, que es en invierno, y están contratados ahora que lo que deberían hacer es una labor más de mantenimiento que de apagar fuegos", ha criticado Fernández.