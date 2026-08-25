IU Toledo reclama un plan de sequía e información sobre el estado de la actualización del Platemun

Archivo - Rio Tajo a su paso por Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado el establecimiento de un plan de sequía al Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España, tras el descenso del nivel de agua del Tajo a su paso por la capital que ha permitido la aparición de islas.

"Garantizar que estas islas en el río no vuelvan a salir y el buen estado de mantenimiento del río a su paso por la ciudad depende de las tres administraciones", ha declarado Txema Fernández, según ha trasladado IU por nota de prensa

Fernández, que defiende que la ciudad necesita un plan para iniciar la recuperación del Tajo, reivindica que el Ayuntamiento debe mostrar su negativa firme al trasvase rechazando también los permisos de uso para fines mercantiles y las autorizaciones de gran uso de agua en Puy du Fou.

Además, el concejal de IU ha reclamado que el Ayuntamiento apruebe un plan de sequía que garantice que se actúa contra la demanda desenfrenada de agua de modo que se "favorezca un decrecimiento del consumo y garanticemos que este bien que es finito lo vamos a tener en buen estado".

Al respecto recuerda que Toledo debería contar con este plan de sequía desde el año 2001 y, sin embargo, "seguimos gestionando un aumento de la demanda de agua en lugar de gestionar un consumo responsable de un elemento finito que es un derecho humano esencial para la vida".

Fernández también ha exigido responsabilidades a la administración estatal a la que apremia a que "acabe con un trasvase absolutamente anacrónico que lo único que garantiza es el beneficio de las industrias para mantener una producción que es insostenible desde un punto de vista medioambiental y además lo obtienen casi a coste casi cero".

Para el edil de IU, esta agua sería muy útil para mantener un caudal ecológico en el río de modo que "mantuviera una lámina de agua mucho más abundante de la que tiene en la actualidad".

En cuanto a la administración autonómica, Txema Fernández ha reclamado que "deje de dar permisos a las industrias", como por ejemplo a las que producen electricidad y engordan sus beneficios a coste cero con esta agua del río Tajo, "ya que luego nos lo van a vender en los picos de mayor consumo".

PLATEMUN Y PLANES SECTORIALES

Por otro lado, y ante las cada vez más frecuentes situaciones de riesgo, el portavoz municipal de IU ha reclamado información sobre el estado de actualización del Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo, el Platemun, y sus planes sectoriales como el Plan de Actuación Municipal ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pamfema) o el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (Pamin).

"Se va a acabar la legislatura y vamos a seguir sin estos planes vitales para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo como inundaciones, riadas o lluvias torrenciales, después de que la concejala de Seguridad Ciudadana de VOX, Inés Cañizares, anunciara en septiembre de hace dos años que el nuevo coordinador de emergencias iba a dar salida a estos planes caducados", ha afirmado Fernández.

Por último, el edil de IU ha advertido que la Comisión de Urbanismo está adoptando una actitud arriesgada en la aprobación de nuevas urbanizaciones sin contemplar medidas concretas que eviten situaciones de riesgo por condiciones meteorológicas adversas o riesgos por incendio.

"No se está dando la importancia que merece en estas nuevas licencias a las medidas que imposibiliten o minimicen los riesgos por una situación meteorológica adversa o un riesgo por incendio; y seguimos generando urbanizaciones que afectan a zonas de monte a las que además no dotamos de franjas de protección que les protejan de los incendios", advierte Fernández.