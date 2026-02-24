Iván Cerdeño, OBA y Maralba, mejores restaurantes del ranking Macarfi, donde aparece el local rural de Fuentelgato

Archivo - Iván Cerdeño - RAIZ CULINARIA - Archivo

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El restaurante de Iván Cerdeño en Toledo, OBA (Casas Ibáñez) y Maralba (Almansa) copan el 'top 3' de mejores restaurantes del año para la Guía Macarfi, prestigioso listado donde el pequeño local rural de Fuentelgato (Huerta del Marquesado, Cuenca) aparece en cuarta posición.

En el quinto lugar de los restaurantes de la región se coloca Restaurante Casas Colgadas del chef Jesús Segura, ubicado en Cuenca; seguido por El Bohío de Pepe Rodríguez (Illescas, Toledo) y Ababol (Albacete).

Los restaurantes estrellados seguntintos, El Doncel y Molino de Alcuneza, continúan el listado; con El Coto de Quevedo cerrando el 'top 10'.

Epólogo, en Tomelloso; Retama, de Torrenueva; Cañitas Maite, de Casas Ibáñez; Raff de San Pedro, de Cuenca; y Raíces, de Talavera de la Reina, completan los primeros quince lugares de la prestigiosa guía.

RANKING NACIONAL

El restaurante Fontané, el último proyecto de los hermanos Roca en Girona, ha sido considerado como la mejor apertura de 2025 en España por la Guía Macarfi, que amplía su presencia en todo el territorio peninsular.

En concreto, los restaurantes el Celler de Can Roca (Girona) y Elkano (Getaria) se han unido a Disfrutar (Barcelona), DiverXo (Madrid) y Asador Etxebarri (Axpe) como los 'Top of the Tops', que otorga la guía gastronómica.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha sido el escenario elegido para la entrega de premios de esta guía, que ha reunido a grandes chefs del panorama nacional y a una amplia representación de la gastronomía española.

De esta forma, se han entregado los premios 'Top of the tops', que reconoce a los restaurantes que han liderado el ranking durante tres años consecutivos como son Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Cataluña; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

Una gala donde también se ha entregado el premio 'Rookie del año' al restaurante Fontané, de los hermanos Roca y que está ubicado en el complejo Esperit Roca, que ha sido considerado como la mejor apertura de 2025 en España.

Por detrás del nuevo restaurante de los Roca se sitúa Itzuli, la propuesta del chef Iñigo Lavado en San Sebastián, mientras que en tercera posición está Ancestral, el proyecto de Víctor Infantes y Saúl González en Pozuelo de Alarcón (Madrid) tras cerrar su restaurante en Illescas (Toledo).

Durante la gala también se reconocieron a los restaurantes que lideran las listas 'Top' de cada comunidad autónoma. Así, recibieron el premio Cocina Hermanos Torres (Cataluña), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), Ricard Camarena Restaurant (Comunidad Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castilla y León) y Atrio (Extremadura).

Un evento que ha reunido en la capital a más de 200 chefs de los mejores restaurantes de España, entre los que figuraban Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Rafa Zafra (Estimar), Paco Pérez (Miramar), Joan Juncà (Ca L'Enric), Diego Murciego (Desde 1911), Ramón Freixa (Ramón Freixa Atelier), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant), Aitor Arregui (Elkano), Josean Alija (Nerua Guggenheim Bilbao), Benito Gómez (Bardal), Dani Carnero (Kaleja), Jesus Sánchez (Cenador de Amós), Nacho Manzano (Casa Marcial), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño), Luis Alberto Lera (Lera), Toño Pérez (Atrio), Javier Olleros (Culler de Pau) o Francis Paniego (El Portal de Echaurren), entre otros.

Durante la gala, también se ha presentado la Guía Macarfi 2026, que recoge los 'Top 100' o' Top 50' de cada comunidad autónoma según su densidad de población, e incluye además de los 25 mejores restaurantes de cada provincia.

APUESTA POR CRECER EN ESPAÑA Y EN LATINOAMÉRICA

La guía gastronómica, creada por Manuel Carreras Fisas, empezó como un proyecto urbano de Barcelona en el que se reseñaban los restaurantes más interesantes y se ha consolidado como una referencia gastronómica, con más de 30.000 seguidores y un modelo basado en las recomendaciones de aficionados al buen comer.

De esta forma, la nueva edición de la Guía Macarfi llega por primera vez a toda la España peninsular, ampliando su presencia de ocho a 15 comunidades autónomas, tras incorporar a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Aragón, Región de Murcia y Navarra, alcanzando así la cobertura de todo el territorio peninsular y con el reto de incorporar las islas en 2027.

El presidente y fundador de Macarfi, Manuel Carreras Fisas, ha destacado el crecimiento de la guía. "Cumplimos 11 años y hemos crecido, pasando de ocho a 15 comunidades en esta edición. Ha sido un año importante porque se ha hecho este año un trabajazo espectacular", ha indicado.

Carreras ha reconocido que la de Macarfi es la "más pequeña de las tres guías del país", pero que ya cuenta con 5.000 restaurantes y 2.000 embajadores, que "alimentan la guía". "Hemos creado una guía democrática, transversal e independiente porque nadie paga por estar", ha subrayado.

Un guía gastronómica que apuesta por seguir creciendo y a nivel nacional aspira a incluir en breve las islas, mientras que aspira a impulsar su presencia a nivel internacional. "Hemos puesto el primer pie en Latinoamérica con República Dominicana y estamos hablando con más países allí", ha avanzado.

Además, ha destacado que el Club Macarfi, creado en septiembre de 2023, cuenta ya con 350 socios particulares y 400 socios corporativos y que se trata de un club con experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un 'ecommerce' con productos gourmet difíciles de conseguir y ventajas en hoteles colaboradores.