James Rhodes encabeza la programación de invierno del Teatro Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca

CUENCA 26 Ene.

Este martes 27 de enero arranca la programación de invierno del Teatro Auditorio 'José Luis Perales' con una variada programación que incluye música de diferentes estilos, teatro o humor, que se desarrollará hasta el mes de marzo.

"Presentamos esta programación con toda la ilusión por seguir atrayendo el interés de los espectadores, que se han ido incrementando en 2025 en casi 5.000 personas con respecto al año anterior", ha indicado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez.

Así, continúa, "ese es nuestro objetivo, que nuestro Teatro Auditorio 'José Luis Perales' siga este ritmo ascendente de interés por parte de los conquenses y sobre todo que lo sientan como un espacio propio en el que sentirse a gusto y disfrutar de la cultura y del talento tanto conquense como el que nos ofrece el panorama nacional e internacional de las artes escénicas en todas sus disciplinas".

La programación contará con la visita de una estrella internacional de la música clásica, el pianista James Rhodes, además de la visita de Las Migas, ganadoras de un Grammy Latino, junto a La Juerga Flamenca de Montoya y Carmona, y de la violinista conquense Judith Mateo.

Dos musicales de éxito integran también la temporada, 'Tarzán' y 'La Bella Durmiente', así como una atractiva experiencia sensorial con el espectáculo 'Aurum' para disfrutar de bandas sonoras a la luz de las velas.

El humor vendrá de la mano de Miguel Campos, guionista del programa 'La Revuelta', con su monólogo '¿Dónde está la gracia?' y de Fran Pati con su espectáculo 'Y tú, ¿tienes pueblo?' La programación teatral llega con 'Gool', una sátira sobre el fútbol con Yllana; los magníficos actores Carlos Hipólito y Kiti Manver con 'Música para Hitler'; y 'Parejas imperfectas', que aborda el ámbito de la discapacidad y sus cuidados.

En cuanto al ciclo Nuestros Martes, dedicado a dar visibilidad al talento conquense, cuenta además de con The Teachers Band con Ruth Olmedilla y Aníbal Bañados, Alejandro González y Blanca Ruiz, el coro de cámara Vokalis Fémina y el grupo de rock celta Trovadorum.