'La Jara Viva' redescubrirá Ciudad de Vascos y la Vía Verde desde el río Uso con un recorrido en canoa

Presentación del proyecto 'La Jara Viva'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'La Jara Viva' propondrá una experiencia de navegación por el río Uso para la recuperación integral de la Vía Verde de la Jara y para redescubrir Ciudad de Vascos, mediante un recorrido fluvial en canoa.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, acompañado por los alcaldes de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina, y de Aldeanueva de Barbarroya, José Manuel Fernández, ha presentado una iniciativa que ha definido como "una estrategia de futuro" para seguir generando oportunidades en una de las comarcas con mayor potencial turístico de la provincia.

Las reservas para la actividad pueden hacerse a través de las páginas webs de los ayuntamientos de Calera y Chozas y Aldeanueva de Barbarroya, en la de la Diputación de Toledo o en la página quenovuelcas.es, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Romera ha explicado que el proyecto ha nacido con una visión global, combinando la recuperación del patrimonio, el turismo activo, la conservación ambiental y el desarrollo económico de los municipios de la zona.

"Hoy presentamos un proyecto global y una nueva actividad turística, pero, sobre todo, presentamos una estrategia de futuro", ha señalado.

La principal novedad del proyecto ha sido la puesta en marcha de un recorrido fluvial que ha permitido acceder en canoa, a través del río Uso, a dos de los grandes referentes patrimoniales de la comarca: la Vía Verde de la Jara, con el Puente del Salto del Moro o Puente Amador como uno de sus enclaves más representativos, y el yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos.

La Diputación de Toledo ha colaborado en la construcción de un embarcadero en el término municipal de Calera y Chozas que ha hecho posible esta nueva propuesta de turismo de naturaleza.

La navegación ofrecerá a los visitantes una forma completamente diferente de conocer el territorio, recorriendo un paisaje de gran riqueza ambiental hasta alcanzar uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Castilla-La Mancha y de España.

"Queremos que la experiencia de conocer estos lugares sea también una experiencia emocional; una invitación a descubrir la historia, la naturaleza y la identidad de esta comarca desde el propio río que durante siglos ha condicionado la vida de estas tierras", ha afirmado Romera.

El vicepresidente también ha destacado que "por primera vez ha sido posible conocer estos espacios navegando, disfrutando de su paisaje, de su biodiversidad y de un entorno de enorme valor ambiental y patrimonial".

La actividad se ha organizado en coordinación con la Asociación Calerana de Piragüismo Quenovuelcas, entidad con experiencia en la navegación por este espacio protegido y con la que la Diputación mantiene un convenio de colaboración para fomentar el deporte, el turismo activo y el conocimiento del entorno.

INVERSIÓN EN LA VÍA VERDE

La presentación del proyecto también ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado por la Diputación durante toda la legislatura para recuperar la Vía Verde de la Jara. La institución provincial ha financiado íntegramente la redacción del proyecto técnico de rehabilitación de esta infraestructura con una inversión de 105.528 euros.

El proyecto se ha dividido en tres fases debido a su complejidad técnica. En estos momentos se trabaja sobre el primer tramo, entre Calera y Chozas y el túnel, atravesando Aldeanueva de Barbarroya.

TRAGSATEC ha previsto entregar el proyecto técnico a comienzos del próximo mes de octubre para su posterior remisión al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, administración competente para continuar su tramitación.

Romera ha recordado que "desde la Diputación de Toledo se ha trabajado toda esta legislatura para recuperar uno de los grandes recursos turísticos de nuestra provincia: la Vía Verde de la Jara", y ha añadido que el objetivo siempre ha sido garantizar su recuperación "en condiciones de seguridad para que pueda convertirse en un verdadero motor de desarrollo para esta comarca".

La Diputación ha explicado que las conversaciones mantenidas con el Ministerio y con TRAGSATEC han permitido afrontar el futuro con optimismo y han apuntado al año 2027 como horizonte previsto para el inicio de las obras de rehabilitación.

El futuro ya lo escribe la Diputación La Diputación de Toledo también ha anunciado una nueva actuación para continuar transformando la comarca mediante un proyecto de naturalización y mejora de la Vía Verde en los municipios de Aldeanueva de Barbarroya y Calera y Chozas.

La actuación, financiada a través de la convocatoria estatal para la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, va a contar con un presupuesto de 225.294,84 euros y se desarrollará entre noviembre de 2026 y noviembre de 2027.

Las actuaciones previstas contemplan la forestación de terrenos degradados próximos a la Vía Verde, así como el acondicionamiento de las estaciones de Calera y Chozas y de Aldeanueva de Barbarroya y del apeadero de Pilas para mejorar su integración paisajística y reforzar su papel como espacios de acogida para los visitantes.

Romera ha subrayado que la Diputación persigue un objetivo que va mucho más allá de la recuperación de una infraestructura turística. "Queremos generar oportunidades en una comarca especialmente afectada por el fenómeno de la despoblación y que, además, en los últimos días ha sufrido duramente las consecuencias de los incendios forestales. Queremos contribuir a la regeneración del territorio, favorecer la reforestación, crear riqueza y empleo, impulsar el turismo activo y consolidar un modelo de desarrollo sostenible que permita fijar población y abrir nuevas oportunidades para nuestros pueblos".