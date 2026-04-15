Los Jardines del Prado acogerán la 38 Feria del Libro de Talavera del 24 de abril al 3 de mayo

Foto de familia de la presentación de la Feria del Libro de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Organismo Autónomo Local de Cultura, Enrique Etayo, junto a la directora de la Biblioteca Municipal José Hierro, Dori Manzano, y Bruno Monge, en represantación de los Libreros de Fedeto, han presentado este miércoles la XXXVIII edición de la Feria del Libro de Talavera de la Reina, que este año girará en torno al deporte, y tendrá lugar del 24 de abril al 3 de mayo en los Jardines del Prado de Talavera de la Reina.

La Inauguración de la 38ª Feria del Libro será el viernes 24 de abril a las 17.30 horas, con la entrega del premio cerámico otorgado por el Organismo Autónomo Local de Cultura y el premio monetario, concedido por los libreros de la ciudad (Fedeto), a la alumna de la Escuela de Arte, Marta Frontelo, cuyo cartel ha sido seleccionado como imagen de la feria, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Además, el viernes 24 de abril el Teatro Palenque reunirá a alumnos de los IES Juan Antonio Castro, Padre Juan de Mariana, Ribera del Tajo, Gabriel Alonso de Herrera, Puerta de Cuartos y San Isidro con los deportistas talaveranos: Fernando Alarza, David Aznar, Sara Fernández y Ricardo Pedraza, "donde hablarán sobre sus lecturas y el mundo del deporte".

Como novedad, en esta edición se entregará el I Premio de Microrrelatos 'Talarrelatos'.

Por otro lado, el sábado 25 de abril se llevará a cabo una carrera benéfica nocturna a favor de Cáritas Interparroquial.

Otra de las actividades a destacar, será el encuentro de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas de Talavera de la Reina con Andrés Neuman, el ganador del Premio Alfaguara, que vuelve a la novela con la vida de María Moliner, autora del diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana según Gabriel García Márquez.

Igualmente, el viernes 1 de mayo se impartirá el taller 'Locutor de Radio y grabación de programa con Menudo Castillo. Un proyecto de radio y animación lectora que se desarrolla por toda España desde 2009 y que está a cargo de Javier Fernández Jiménez, destinado a niños de 8 a 12 años.

Cabe destacar también el recital de poesía a tres voces, de la mano del club de poesía de la Biblioteca Pública Municipal Niveiro Alfar El Carmen, que recitará "Versos entre barro y arcilla" El club de lectura Evila, 'Haikus de la mesa camilla' y el Taller de Poetas Inéditos de la Biblioteca Pública Municipal José Hierro, "Lírica deportiva".

La clausura de la 38 Feria del Libro será el domingo 3 de mayo, a las 19.30 horas, donde se realizará un sorteo y entrega de premios a los ganadores del concurso organizado por la Asociación de Libreros de la ciudad (Fedeto) y también se entregará el premio al ganador del Torneo de Ajedrez sub14.