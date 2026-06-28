Javier García Morcillo liderará a Vox en la provincia de Albacete como presidente provincial del partido. - VOX

ALBACETE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado oficialmente este domingo su nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) en Albacete, en un acto político destinado a consolidar la estructura del partido y marcar la hoja de ruta para los próximos meses.

El nuevo equipo asume la dirección con el "compromiso firme" de "dar voz a las necesidades reales de los vecinos de toda la provincia", según ha informado Vox en nota de prensa.

Al frente del organigrama se sitúa Javier García Morcillo como presidente provincial, quien estará acompañado por María Balado en la vicepresidencia y Faustino Moreno, que asumirá la responsabilidad provincial de Gerencia y Tesorería.

Como responsable provincial Intermunicipal se incorpora Román Jesús González conformando un equipo que "combina experiencia profesional y un profundo conocimiento del tejido social de la provincia".

Durante su intervención, García Morcillo ha destacado la responsabilidad que asume el nuevo comité: "Este equipo sale a la calle desde hoy mismo para defender los servicios públicos, el comercio local y la seguridad que nuestros ciudadanos merecen".

Nuestro objetivo no es solo crecer como partido, sino ser la alternativa "real y valiente" que "reactive la economía y recupere la identidad de nuestros municipios".

El acto ha contado también con el respaldo de cargos nacionales del partido, como la vicesecretaria de Organización y diputada nacional, María Ruiz. También ha hecho acto de presencia el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la región, David Moreno, y el presidente de Vox en Ciudad Real, Luis Blázquez, quienes han coincidido en un objetivo claro, buscar la "unidad", y han subrayado la importancia estratégica de Albacete en el proyecto global de Vox.

La formación ha anunciado que iniciará de inmediato una ronda de reuniones con asociaciones vecinales, comerciantes y colectivos sociales para integrar sus demandas en las futuras iniciativas institucionales.