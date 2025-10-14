Jero Romero lanza su nuevo EP 'Mi vida en partes muy pequeñas' y anuncia gira por ciudades de toda España - AYUKEN

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jero Romero lanzó el pasado miércoles 8 de octubre su nuevo EP, "Mi vida en partes muy pequeñas". Producido por él mismo, este trabajo reafirma su apuesta artística por la autonomía y el inconformismo, siempre a la búsqueda de nuevos sonidos y melodías, siguiendo su propio camino.

En este EP, Romero articula un paisaje emocional en fragmentos: cuatro cortes que parecen retazos, recuerdos o latidos, entendidos como partes de un todo. En una apuesta artesanal, el artista ha informado de que ha grabado y tocado casi todos los elementos él mismo en su propia casa.

Guitarras y pianos escondidos entre sintetizadores dejan el espacio preciso para que las melodías y las letras respiren, según informa Ayuken Management & Productions en una nota de prensa, donde indica que se trata de cuatro canciones en las que el toledano disecciona "la realidad en canal y, con delicadeza, la entrega en pequeñas piezas, para que cada cual recoja las piezas y reconstruya su propio relato.

El lanzamiento del EP llega acompañado por una "ambiciosa" gira acústica que Jero Romero emprenderá en los próximos meses por ciudades de toda España. Ya en el marco de este tour, ha conseguido agotar doce fechas en el Teatro del Barrio (Madrid), "consolidando una residencia insólita hasta ahora en ese espacio".

ESCUCHA YA "MI VIDA EN PARTES MUY PEQUEÑAS"

Jero Romero viene de una trayectoria marcada por la independencia: tras su época al frente de The Sunday Drivers, ha recorrido un camino solista donde el control creativo ha sido una máxima. Ahora, con este EP y la gira, reafirma esa coherencia: menos artificios, más voz, guitarra y emoción.

La gira propone un formato intenso y próximo: Jero se presentará en muchas ocasiones sólo con sus guitarras, para reivindicar el oficio del músico. Según Jero, este formato nació "un poco por necesidad", pero ha resultado revelador para él: las canciones, en su versión más desnuda, conectan aún más.

La gira pasará por La Cueva del Jazz de Zamora el 25 de octubre, el Gran Café de León el 26 de octubre, el Paraninfo Universidad de Alicante el 5 de noviembre, la sala Camelot de Salamanca el 14 de noviembre, el Auditori (Fira Trovam) de Castellón el 15 de noviembre, la sala Dabadaba de Donostia el 4 de diciembre, el Cartuja Center (Sala Cite) de Sevilla el 16 de enero, la sala Jerusalem de Valencia el 14 de febrero y el Rock & Blues Café de Zaragoza el 20 de febrero.