Jesús Martín. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CUENCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Jesús Martín nuevo director del Centro Penitenciario de Cuenca tras la jubilación de Jesús Javier Mora, quien ha sido su director desde 2023.

Jesús Martín, salmantino y graduado en Derecho, ingresó en la Administración Penitenciaria en el Cuerpo de Ayudantes en 1991, desempeñando diversas funciones en los centros penitenciarios de Ocaña II, Tenerife y Valencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

En 2020 promocionó al Cuerpo Especial y estuvo destinado en la prisión de Teruel.

Sus siguientes destinos fueron las subdirecciones de Régimen del Centro Penitenciario de Cuenca y del Centro de Inserción Social de Valencia en 2021.

Dos años después asumió la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario de Valencia hasta la actualidad.

Por su parte, Mora que es Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, pertenece desde 1987 al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

Durante su trayectoria profesional, ha sido subdirector de Régimen en la prisión de Lanzarote y subdirector de Seguridad del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro).