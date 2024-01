JJSS y NNGG C-LM coinciden en que su generación superará la crispación política aunque discrepan sobre quién la provoca

Acceso a la vivienda y atender salud mental, retos para el socialista; mejorar sanidad y educación, objetivos del 'popular'



Los líderes de Juventudes Socialistas y Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar y José Luis Montalvo, han coincidido en que el clima político actual está marcado por un nivel de crispación creciente, un extremo que ambos confían en superar de la mano del trabajo de los políticos de su generación; si bien no comparten opinión en cuánto a cuál de los dos bloques del espectro político del país es el responsable de ese nivel de crispación.

En una entrevista conjunta con Europa Press, primero ha sido Álvaro Toconar quien ha considerado en cuanto al contexto actual de creciente crispación en el plano político que hoy por hoy hay gente "demasiado centrada en los conflictos y poco en la ciudadanía", algo que en su opinión no es generacional, aunque los jóvenes de entre 20 y 30 años deberían "tener la capacidad de generar nuevos puentes de diálogo y encuentro".

"Las sociedades se edifican sobre puentes, no sobre la base de un volcán. No podemos plantear este tipo de sociedad, y creo que los jóvenes sí que vamos a ser capaces en unos años de mejorar el clima político del país", apunta el líder de Juventudes Socialistas.

Indica en este punto que hay países donde "la calle tensiona la política", como por ejemplo ocurre en Francia, "un país donde la calle se agita mucho más" que los escenarios políticos; algo que en España ocurre a la inversa, donde "algunos agentes políticos se empeñan en tensar a la ciudadanía".

En este contexto, "la ciudadanía sabe que lo último que hay que hacer es negarse el saludo entre iguales", ya que no tiene sentido "discutir y perder amistades" por cuestiones políticas. Algo provocado por "algunos políticos, en Madrid y fuera de Madrid, que se dedican a hacer mucho ruido levantando banderas".

Frente a ese "ruido", defiende que en Castilla-La Mancha, gracias al actual Gobierno de Emiliano García-Page y su estabilidad, "se aporta lo contrario". "Si paramos a un ciudadano por la calle y le preguntamos si Page da miedo, la respuesta es que no".

DIÁLOGO SÍ, PERO DEFENDIENDO LA IGUALDAD

El máximo dirigente de Nuevas Generaciones, de su lado, ha coincidido en que es "fundamental alejarse del ruido" desde la política para así "poder tomar medidas y decisiones que no estén condicionadas", pero siempre "sin dejar de ver la realidad y lo que están sufriendo los ciudadanos".

Asegura que las próximas generaciones, "poco a poco" y tras analizar de dónde viene la tensión política, podrá superar este escenario. "Hoy sufrimos porque hay dos grandes bloques, uno que quiere poner muros y otro que quiere poner puentes. Pero no podemos hablar de tensionar la calle, que ahora está tensionada y traslada esa tensión a la acción política", ha agregado.

Achaca, en todo caso, parte de esa tensión a la acción política del PSOE desde el Gobierno, ya que, por ejemplo, "un ciudadano de Castilla-La Mancha hoy es distinto a un ciudadano de Cataluña" por los privilegios de los que según Montalvo gozará un catalán con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Eso no nos gusta, yo he crecido en igualdad y quiero que esa igualdad siga existiendo. Hay que entender a los ciudadanos cuando se quejan en la calle, porque quieren reivindicar cosas para su tierra, y no quieren que un catalán, por el hecho de ser catalán porque a Sánchez le faltan votos, sea más que un ciudadano de La Solana", añade.

Por todo ello, sí que reclama "alejarse del ruido para tomar decisiones", pero "sin dejar de lado que la igualdad, la moderación, porque no hay cosa más bonita que la palabra y eso se ha roto".

VIVIENDA y REDISTRIBUIR RIQUEZA, RETOS PARA PSOE

Para el joven dirigente socialista, uno de los principales retos de la política pasa por aumentar la productividad para aprender a "generar riqueza y, además, gestionarla".

Como más retos, abordar la salud mental es otro de los hitos que coloca en el punto de mira, algo que a su juicio ya se está abordando en Castilla-La Mancha. Otro reto más, apuntalar la lucha contra la violencia machista; sin dejar de lado la lucha por el agua en Castilla-La Mancha. Problemas a los que añade la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, "uno de los grandes problemas que existen en este país y todo un reto generacional".

Más y mejor empleo y subir salarios completan la lista de retos que Álvaro Toconar pone como deberes a la clase política en el corto y medio plazo, aquellos que tendrá que protagonizar él mismo.

MÁS SANIDAD, EDUCACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL EN EL CAMPO PARA PP

Para José Luis Montalvo, de su parte, modernizar la sanidad, avanzar en educación y superar el drama que el último informe PISA revela sobre la región son parte de los retos políticos más importantes a abordar.

A todo ello, añade la necesidad de apuntalar las medidas para facilitar que los jóvenes se apunten al relevo generacional en el campo, para lo cual "necesitan ayuda".

Una medida que, según defiende, sería un mimbre más para colaborar en la cesta de las políticas contra la despoblación, tal y como asegura el presidente de Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha.

CHACÓN, TRUDEAU, MORA... REFERENTES PARA JJSS

Los jóvenes dirigentes políticos han tenido tiempo para defender a sus referentes del oficio. Por un lado, el socialista ha destacado en el plano internacional perfiles como el del presidente canadiense, Justin Trudeau; o la demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez; "dos personas que están siendo influyentes en la política actual a día de hoy".

Añade a la lista al expresidente uruguayo José Mujica, "el único socialdemócrata capaz de llevar sus teorías a la práctica en un gobierno y una de las voces más autorizadas del panorama internacional".

A nivel nacional, pone de relieve la figura de Carme Chacón, "un orgullo"; o Carmen Alborch, "que contribuyó a que las mujeres se vean representadas en la pelea por la igualdad".

Nadia Calviño, quien "ha puesto un poco de luz en un mundo de sombras", completa la terna de referentes políticos nacionales femeninos, una lista que ha querido rematar con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Bajando al tablero regional, además del presidente Emiliano García-Page, ha puesto en valor el papel "de un diputado histórico", como es el caso de Fernando Mora, "siempre con tiempo y espacio para preocuparse por todo".

LOS MINISTROS DE RAJOY, REFERENTES DEL PP

De su lado, la lista de referentes políticos para José Luis Montalvo la encabeza el exministro Luis de Guindos, "que convirtió a España en otra cosa en comparación con lo que se encontró en 2011" y que junto a Cristóbal Montoro "consiguió crear empleo, hacer crecer el PIB y que España evolucionara a un nivel aceptable".

También del Consejo de Ministros que acompañó a Mariano Rajoy destaca a Fátima Báñez por "cómo reformó un mercado laboral destruido y empezó a construir empleo".

Adolfo Suárez Illana, quien "debería ser referente político para todos los jóvenes por cómo supo unir en pactos a todo el mundo a izquierda y derecha, enseñando a olvidar diferencias por una España mejor".

Dentro del límite castellanomanchego, "si hay un referente importante a tener en cuenta, ese es Paco Núñez, por su trabajo, por su entrega y por su sacrificio, todo el día subido en el coche, de un lado a otro recorriendo pueblos".

"Es un ejemplo y lo seguirá siendo, por su dedicación a los demás", ha dicho sobre el líder de su partido.