La jornada 'Vino, Belleza y Longevidad' reúne en Bolaños a sanitarios, investigadores, enólogos y productores - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Vino, Belleza y Longevidad', planteadas como un encuentro científico y divulgativo en torno a la ciencia, la salud y el placer en la cultura mediterránea, han reunido en Bolaños de Calatrava a especialistas de la medicina, la nutrición, la investigación biomédica, la viticultura y la enología, junto a representantes del ámbito universitario y del sector productor.

El programa ha abordado la cultura y la historia del vino, su presencia en la dieta mediterránea y las evidencias científicas existentes sobre los compuestos bioactivos de la uva y el vino, con especial atención a los polifenoles y su relación con el estrés oxidativo, la microbiota intestinal, el metabolismo, el riesgo cardiovascular y el envejecimiento saludable.

El encuentro ha profundizado también en la conexión entre el viñedo y la medicina estética, con intervenciones sobre envejecimiento cutáneo, antioxidantes, nutricosmética y las posibles aplicaciones de los compuestos de la uva en el ámbito de la dermocosmética, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Asimismo, se han dado a conocer investigaciones del IRIAF relacionadas con la calidad organoléptica de los vinos y la obtención de bebidas vínicas de bajo contenido alcohólico.

La vertiente científica se ha completado con la propiamente vitivinícola y sensorial mediante sesiones de iniciación a la cata, una cata comentada por enólogos de Castilla-La Mancha y una experiencia gastronómica con maridaje, concebidas para relacionar las características organolépticas del vino con los conocimientos abordados durante las sesiones científicas.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado la importancia de establecer espacios de encuentro entre la ciencia, la medicina, la universidad y el sector vitivinícola para profundizar en el conocimiento del vino y contribuir, desde "el rigor y la investigación", a prestigiar un producto que constituye uno de los principales activos económicos, sociales y culturales de la provincia.

Valverde ha valorado que médicos, investigadores y especialistas analicen con criterios científicos los diferentes componentes del vino y su relación con la salud y la longevidad. Ha deseado que el debate se produzca desde el conocimiento y siempre desde la premisa de la moderación.

El presidente de la Sociedad de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, Eduardo Gil Muñoz, ha explicado que las jornadas pretenden situar la tradición vitivinícola frente al conocimiento científico actual y abordar las posibles relaciones entre vino, belleza y longevidad "con rigor, sin simplificaciones" y evitando convertir asociaciones científicas en recomendaciones que no estén respaldadas por la evidencia.

Gil Muñoz ha defendido una concepción de la medicina estética que vaya más allá de corregir los signos visibles del envejecimiento para profundizar en sus mecanismos y promover hábitos que permitan envejecer con salud, funcionalidad y bienestar. Asimismo, ha destacado la importancia de reunir a universidad, investigación, profesionales sanitarios y sector agroalimentario para compartir conocimientos y generar nuevas líneas de trabajo.

Por su parte, la vicerrectora de Profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Antonia Herrero Chamorro, ha resaltado el valor de la colaboración entre la UCLM y la Universidad de Alcalá y ha incidido especialmente en el carácter interdisciplinar de las jornadas.

Herrero ha señalado que el avance del conocimiento requiere cada vez más la colaboración entre especialistas procedentes de diferentes ámbitos y ha considerado especialmente interesante que médicos, investigadores y profesionales vinculados a la alimentación y al vino puedan compartir perspectivas en torno a la salud y la longevidad.

CULTURA, CIENCIA Y SALUD

El rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, ha puesto igualmente de manifiesto la excelente relación entre ambas universidades públicas y ha defendido su responsabilidad a la hora de transferir conocimiento a la sociedad. En este contexto, ha señalado que iniciativas como la celebrada en Bolaños contribuyen a fomentar conjuntamente "la cultura, la ciencia y la salud".

García Pérez ha destacado también el papel del Aula del Vino de la Universidad de Alcalá como espacio de encuentro y ha expresado su voluntad de mantener la colaboración en futuras iniciativas relacionadas con estas materias.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Alcalá Santiago Coca, promotor del encuentro, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Ciudad Real y la participación de las universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha, la Sociedad de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, los organismos vinculados a la investigación agraria, así como de investigadores, profesionales, enólogos y bodegas.

Coca ha puesto especialmente en valor la capacidad de las jornadas para congregar perfiles procedentes de ámbitos diferentes en torno al vino y al conocimiento científico, y ha agradecido la implicación de todas las instituciones y profesionales que han hecho posible una programación que ha combinado las ponencias y el debate con la vertiente sanitaria, enológica y gastronómica.