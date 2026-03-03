Las jornadas Bacsi convertirán a Albacete en un gran laboratorio de pruebas tecnológicas los días 18 y 19 de marzo

ALBACETE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Aeronáutico de la Maestranza Aérea de Albacete ha acogido este martes la presentación oficial de las jornadas de Demostración Tecnológica Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente Bacsi, que se celebrarán en Albacete los días 18 y 19 de marzo, organizadas por el Ejército del Aire y del Espacio, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Politécnica de Madrid, la Real Academia de Ingeniería y las principales compañías del sector nacional e internacional.

En la rueda de prensa de presentación han participado el general de Brigada (OF6) del Mando del Apoyo Logístico y subdirector de Ingeniería de Aviones de Caza y RPA, Javier Elvira; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el alcalde, Manuel Serrano, ha informado la organziación en nota de prensa.

La Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (Bacsi) es un conjunto de pequeños proyectos llevados a cabo a través de la exploración de nuevas tecnologías en un entorno colaborativo que involucra a pequeñas, medianas, grandes empresas, centros de investigación y universidades, que son activados y experimentados en entornos operativos por el Ejército del Aire y del Espacio.

Estas jornadas combinarán demostraciones reales con aeronaves y sistemas de alta tecnología, contarán con una feria profesional de expositores con los últimos desarrollos, un recinto académico donde se impartirán conferencias, pósters científicos y técnicos en la materia con los mejores expertos, junto a un espacio networking que permitirá establecer conexiones cara a cara, brindando la oportunidad de compartir tarjetas de presentación y dialogar sobre tendencias de la industria.

Durante su intervención, el general de brigada Javier Elvira ha destacado que se trata de "un evento internacional sin precedentes" que tiene el objetivo de "mejorar la productividad y conectividad de nuestras bases aéreas", cerrando la brecha tecnológica existente entre los segmentos tierra y aire del Ejército del Aire y del Espacio.

En este sentido, ha señalado los cuatro ejes fundamentales de las jornadas: transformación digital del Ejército; la conexión entre personas, ideas y cosas; la sostenibilidad como pilar irrenunciable; y la creación de un ecosistema de co-creación entre administración, universidad, empresas y usuario final. Estas jornadas, ha dicho el general de brigada, convertirán a la Base Aérea "en un gran laboratorio de pruebas reales para la tecnología, en un entorno operativo crítico e hiperseguro", lo que supondrá que Albacete será esos días "el mayor escaparate de innovación mundial".

APOYO INSTITUCIONAL

Las administraciones públicas han tendido la mano al Ejército del Aire y del Espacio en estas Jornadas de Demostración Tecnológica Bacsi. Así, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo ha señalado que desde la Consejería apoyan esta iniciativa que servirá "para potenciar recursos y aumentar la productividad de la base aérea", destacando la presencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las jornadas, patrocinando uno de los hangares y con el establecimiento de un stand con "información institucional de apoyo al mundo empresarial".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete ha recordado que "el prestigio de Maestranza, del Ala 14 y del TLP han hecho que estemos hoy aquí presentando estas jornadas que traerán a nuestra tierra todo el talento del mundo aeronáutico", en un evento que demuestra, ha dicho Santiago Cabañero, que "estamos apostando por el futuro, por la innovación".

Para terminar, el alcalde de Albacete ha puesto en valor al Ejército como "socio fiable de nuestra ciudad", considerando a la Base Aérea como "una prolongación" de Albacete. En su intervención, ha señalado que "Albacete está preparada para ser el epicentro mundial de todos los avances de la tecnología aeronáutica".

GRAN DESPLIEGUE OPERATIVO

Las Jornadas de Demostración Tecnológica Bacsi supondrán un gran despliegue operativo en todos los sentidos, pues se espera la asistencia de más de 3.000 profesionales, tanto nacionales como internacionales, junto a la participación de 69 empresas confirmadas con stand que se darán cita en tres hangares operativos, más una zona exterior de demostraciones.

Todo ello convertirá a Bacsi en un laboratorio vivo de innovación, donde se probará la tecnología que protegerá nuestros cielos en la próxima década y que, además, reafirmarán la posición de Albacete como referente logístico y aeronáutico mundial.