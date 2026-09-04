Las Jornadas Calderonianas de Yepes son declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional

Jornadas Calderonianas de Yepes. - AYUNTAMIENTO DE YEPES

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado las Jornadas Calderonianas de Yepes (Toledo) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a "la singularidad de una celebración que aúna patrimonio, historia, literatura, teatro y tradición y que constituye uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de esta localidad toledana".

Las Jornadas Calderonianas comenzaron a celebrarse en el año 2000, coincidiendo con el IV centenario del nacimiento de Pedro Calderón de la Barca, autor estrechamente vinculado a Yepes. La relación del dramaturgo con la localidad se remonta al siglo XVII, cuando escribió El mágico prodigioso, una comedia de santos destinada a ser representada con motivo del Corpus Christi de Yepes en 1697, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Desde sus primeras ediciones, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en un festival cultural que reivindica el legado de Calderón y el patrimonio histórico de la localidad.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que "las Jornadas Calderonianas son un ejemplo de cómo la cultura y la identidad de nuestros municipios contribuyen a enriquecer la oferta turística y a generar nuevas oportunidades para los territorios".

TEATRO, PATRIMONIO Y TRADICIÓN

La programación reúne propuestas vinculadas al teatro del Siglo de Oro, entre ellas representaciones teatrales, autos sacramentales, conciertos, conferencias y rutas dramatizadas que permiten descubrir la historia de Yepes a través de sus calles y espacios monumentales.

Entre sus principales propuestas destaca 'El Yepes Invisible', una ruta teatralizada nocturna que combina interpretación, música y patrimonio, y recorre distintos espacios históricos de la localidad para acercar al público a episodios, personajes y leyendas vinculados a la historia de Yepes.

La programación se completa con actividades gastronómicas y enológicas, vinculadas a los productos tradicionales y a la tradición vitivinícola de la localidad, así como con un mercado barroco de artesanía y gastronomía tradicional.

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional reconoce así el valor de una celebración que, durante más de dos décadas, ""ha contribuido a proyectar la identidad cultural de Yepes y a reforzar su atractivo como destino de turismo cultural, poniendo en conexión su patrimonio material e inmaterial con uno de los grandes nombres de la literatura y el teatro español".

Se trata de la decimosexta fiesta que cuenta con este reconocimiento en Castilla-La Mancha y la número 166 en todo el país.