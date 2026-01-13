Josela Maturana gana el Premio Provincia de Guadalajara de Poesía 2025 con 'Ungido con cerezas' - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La obra poética 'Ungido con cerezas', presentada por María José Maturana Mendoza, ha sido reconocida con el Premio Provincia de Guadalajara de Poesía 'José Antonio Ochaíta' 2025, dotado con 3.000 euros.

Tras una selección de cuatro obras finalistas, de entre las 58 presentadas a esta edición, el jurado del premio, formado por Jesús Orea Sánchez, Manuel Francisco Reina y María Lara Martínez, ha acordado por unanimidad conceder el galardón a 'Ungido con cerezas'.

La obra premiada es, en palabras de la autora, "un libro donde la poesía evoca los ritos de la existencia, el tiempo que pasa, el amor que sostiene la belleza de lo vivido, y el dolor que dialoga con la memoria para convertirla en emoción presente. Los poemas ocupan las ceremonias de una travesía real y metafórica, liturgia de palabras que ascienden al altar de las ofrendas cotidianas y descienden a las pasiones que nos han herido y, al mismo tiempo nos salvan, por el milagro incesante de lo poético, de la oscuridad y el olvido. Hay una celebración luminosa que convierte lo errante, lo amordazado, lo imposible, en hallazgo redentor. La vida unge, las cerezas son la poesía, fruto de un misterio que guarda la llama de una víspera nueva, la errata imperdonable de morir que el deseo corrige en una recitación enamorada de la dudosa eternidad".

María José Maturana Mendoza, más conocida como Josela Maturana, es una de las voces poéticas más sólidas y reconocidas del panorama literario español contemporáneo, con una trayectoria avalada por numerosos premios, publicaciones y su presencia continuada en antologías de referencia, ha informado la Diputación en un comunicado.

Nacida en Melilla en 1959, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la educación, impartiendo clases en el Centro de Educación Permanente de Adultos María Zambrano de San Fernando (Cádiz), ciudad en la que reside actualmente. Su obra poética, caracterizada por una honda exploración de la memoria, el tiempo, la fragilidad humana y la dimensión ética y simbólica de la palabra, ha sido reconocida desde muy temprano.

Su obra poética, caracterizada por una honda exploración de la memoria, el tiempo, la fragilidad humana y la dimensión ética y simbólica de la palabra, ha sido reconocida desde muy temprano. Entre sus títulos destacan 'La vida inédita' (Premio Feria del Libro de San Fernando, 1997), 'Oficio del regreso' (Premio Carmen Conde, 1999), 'La soledad y el mundo' (finalista del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, 2000), 'No podrá suceder' (Premio Bahía de Poesía, 2005), 'Principio de la desolación' (2007), 'Lugares de orfandad' (2008), 'Para entrar en la nieve' (2010), 'Cuaderno de la fragilidad' (2011), 'La luz guardada' (2013), 'El palpitante animal de la tristeza' (2015), 'Todo dice tu nombre. El libro del tarot' (2016), 'El cielo de las horas' (2019), 'Una habitación en la tormenta' (2022) y 'La niña que ha sembrado la tierra del poema. Poesía reunida (1997-2023)' (2024). Su poesía ha sido recogida, además, en numerosas antologías, entre ellas 'Mujeres de carne y verso', 'Ellas son la Tierra', 'Ilimitada voz', 'Poetisas españolas' o 'El placer de la escritura'.