Josep Borrell, Antonio Martínez y Pilar López serán reconocidos con el premio 'Pablo Iglesias' del PSOE de Albacete

ALBACETE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal del PSOE de Albacete distinguirá con el Premio 'Pablo Iglesias' a Josep Borrell, Antonio Martínez y Pilar López, en reconocimiento a su defensa de los valores de la democracia, la libertad y la igualdad y su compromiso para defender la esencia de los valores socialistas.

Los galardones se entregarán en un acto que acogerá el 12 de septiembre el estand ferial de la 'Casa del Pueblo', a partir de las 12.00 horas y que contará con la participación de los secretarios generales del PSOE en la ciudad de Albacete y en la provincia, Emilio Sáez y Santiago Cabañero, respectivamente; así como integrantes de las ejecutivas socialistas local, provincial, regional y nacional, según ha informado el partido en nota de prensa.

Durante el acto, también serán reconocidas con el 'Pablo Iglesias' las asociaciones Fosa de Alcaraz y Asexórate y se entregarán dos menciones honoríficas, una a título póstumo, al que fuera gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete durante dos décadas y responsable de coordinar los proyectos para la creación de los hospitales de Almansa y Villarrobledo, Jesús Martino, y otra a José María Sánchez Arce.

El jurado responsable de otorgar las distinciones en esta duodécima edición ha estado formado por la presidenta de la Agrupación Local del PSOE, Nieves García; el secretario de Organización de la Agrupación, Fran Rodríguez; la expresidenta de la Agrupación, María Ángeles López; el exportavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafael López Cabezuelo; el secretario general de Juventudes Socialistas, Javier Losa; y la secretaria de Atención a la Militancia, Inmaculada Marcos.

Tal y como ha recordado el secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete, Emilio Sáez, la Ejecutiva Municipal decidió recuperar los Premios Pablo Iglesias en el año 2012, puesto que se habían entregado por última vez en 1982. "Los galardones fueron concebidos para distinguir a militantes socialistas cuya trayectoria haya estado ligada a los valores socialistas, infundados por Pablo Iglesias, y también a colectivos u organizaciones, en reconocimiento y agradecimiento a su labor y proyección social", ha indicado Sáez Cruz.

RECONOCIMIENTOS

El PSOE de Albacete distinguirá con el 'Pablo Iglesias' a Josep Borrell, ingeniero aeronáutico y economista de formación, que inició su trayectoria en el PSOE en la década de 1970, durante la Transición española y desempeñó altos cargos durante los gobiernos de Felipe González. Posteriormente, fue diputado del Parlamento Europeo y desempeñó la presidencia de la Cámara.

Regresó al Consejo de Ministros en junio de 2018, asumiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez, hasta que, a finales de 2019, fue nombrado alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, en el primer Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.

Los premios 'Pablo Iglesias' que reconocen la contribución y trayectorias de militantes de la ciudad recaen en Antonio Martínez, secretario general de la Agrupación Local del PSOE (1999-2004); portavoz del Grupo Municipal Socialista (2008-2011), con Carmen Oliver como alcaldesa; y posteriormente, en la oposición (2011-2015). En el Ayuntamiento ha gestionado las áreas de Economía, Hacienda, Urbanismo y Personal y también gestionó la delegación provincial del gobierno regional de Obras Públicas.

Además, Antonio Martínez ha presidido el Comité Provincial del PSOE y coordinado siete programas electorales del PSOE en la ciudad de Albacete. En la última etapa, integrado en el área económica de la Diputación de Albacete, en la que fue diputado en la legislatura 2007-2011, ha participado en la confección de sus últimos diez ejercicios presupuestarios y presentó las cuentas municipales en siete ocasiones. Martínez es autor de tres novelas.

Pilar López, que también será reconocida con el 'Pablo Iglesias', formó parte de los gobiernos municipales presididos por Manuel Pérez Castell, en calidad de primera teniente de Alcaldía y gestionando las áreas de Servicios Sociales y Participación. De ahí que formara parte del núcleo de personas a las que Castell confió la puesta en marcha del Foro de la Participación y asumiera la responsabilidad de coordinar el cumplimiento de las propuestas que salían de este órgano con el resto de concejalías.

Además, fue la secretaria general de la Agrupación Local del PSOE en Albacete, entre los años 2003 y 2011 y diputada nacional en el Congreso, en las Legislaturas 2004-2008 y 2008-2011.

ASOCIACIONES RECONOCIDAS

El PSOE de Albacete reconocerá a la Asociación Fosa de Alcaraz, que inició en 2007 una investigación para encontrar testimonios de familiares y amigos de las 17 personas que fueron represaliadas por el régimen franquista entre los años 1939 y 1940, con especial atención a los 12 ejecutados y asesinados entre julio y noviembre de 1939 en la propia localidad de Alcaraz. Finalmente, la exhumación permitió dar, al menos con 35 víctimas de la represión del régimen de Franco.

El estudio de la Fosa de Alcaraz ha permitido documentar un episodio de la represión franquista sucedido en esta localidad una vez acabada la guerra civil. Esta clase de intervenciones permiten a los familiares de aquellos que fueron asesinados por sus ideas políticas darles un entierro digno y recordar su memoria. Esta intervención-exhumación fue la primera de este tipo autorizada y sometida a control por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha según la Ley de Memoria Histórica.

Durante el acto, el PSOE de Albacete también distinguirá a la Asociación Asexórate que, desde 2001, promueve el derecho de todas las personas a decidir y ejercer con autonomía su vida sexual y reproductiva a través de actuaciones sociales y políticas que, desde una perspectiva de género, permiten el desarrollo integral de hombres y mujeres, garantizando el acceso a una atención, educación e información en salud sexual, pública y de calidad, que incluye entre sus fines la eliminación de todas las formas de violencia o discriminación basadas en el sexo o en la identidad sexual.