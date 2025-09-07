Un joven de 20 años resulta herido por arma blanca en el abdomen en una calle de Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años de edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en una calle de Talavera de la Reina, que le ha producido una lesión en el abdomen.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la agresión ha tenido lugar a las 5.29 horas en la calle Miguel de Unamuno, esquina con la plaza Federico García Lorca.

El joven ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería al hospital de la ciudad. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.