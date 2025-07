Juan Echanove pide mantener el Gobierno de Pedro Sánchez para impedir la llegada de la ultraderecha

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 24 (EUROPA PRESS)

El actor Juan Echanove ha defendido la necesidad de mantener el actual Gobierno de Pedro Sánchez para impedir una posible llegada de la ultraderecha a un posible futuro gobierno de PP y Vox.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, horas antes de recibir el Premio Lorenzo Luzuriaga que otorga el sindicato UGT, ha afirmado que el Gobierno "está en una situación muy endeble" y que "la amenaza de la extrema derecha es lo único que mantiene vivo este gobierno".

A preguntas de los periodistas, el actor ha asegurado que, "mientras el riesgo sea ese", considera "importantísimo mantener este gobierno", y ha advertido del "retroceso de derechos" que se está produciendo en "comunidades autónomas donde gobiernan la derecha y la ultraderecha".

Echanove ha reivindicado su ideología sin matices. "Me considero progresista, de izquierdas, nunca lo he ocultado, no me duelen prendas", ha señalado.

"COSTERNACIÓN POR GAZA"

Durante su intervención, el actor ha ampliado su mirada al contexto internacional y ha expresado su consternación ante la situación en Gaza.

"Cómo va a permanecer uno inmóvil ante la imagen de un niño que muere de hambre o que lo disparan cuando va a por comida", ha dicho, para añadir con tono crítico que "estamos rodeados de melones".

Echanove ha calificado de "genocidio" lo que está ocurriendo en Palestina y ha cargado contra el silencio de los organismos internacionales.

"Vamos muy mal, muy mal, si la comunidad internacional cierra los ojos ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y más como se planteen darle el premio Nobel de la paz a Trump", ha sentenciado.