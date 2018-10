Juan Ramón Amores, Medalla de Oro de Cruz Roja: "Vivo cada día como el mejor de mi vida

Actualizado 11/10/2018 13:16:31 CET

Diagnosticado de ELA desde hace 3 años, el rodense plaga su discurso de optimismo: "Acordaros de vivir. Siempre adelante"

TOLEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Juventud y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, ha recibido este jueves en el Palacio de Fuensalida de Toledo la Medalla de Oro de Cruz Roja Española, distinción que ha recibido en un acto presidido por el presidente autonómico, Emiliano García-Page y que le ha sido otorgada por "su entrega, su humanidad y su ejemplo de vida".

Juan Ramón Amores ha agradecido al principio de su discurso el trabajo de todo su equipo. "Aguantáis mi cabezonería y mis ganas de hacer cosas a pesar de que no todo lo que quiero hacer es posible", ha dicho, teniendo palabras también para el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, para su familia y para el resto de autoridades presentes.

Ha desvelado que de un tiempo a esta parte recibe numerosos mensajes por redes sociales de personas que le agradecen su actitud positiva. "Esos mensajes me hacen pensar que mi esfuerzo merece la pena". "Todas las semanas hay algún día que pienso que es mejor una retirada a tiempo. Pero siempre que lo pienso llega una señal", ha manifestado.

Amores ha querido celebrar la visibilización de la enfermedad que padece, si bien no es ese su objetivo. "Pero la ELA es sólo algo que acompaña mi labor de director general. No me hace olvidar mis obligaciones y cumplo día a día con ellas".

Va a hacer tres años que le dieron una esperanza de tres años. "Pero el médico se equivocó. Muchos días me pregunto cómo he conseguido llegar aquí, y lo tengo claro: vivir cada momento y cada día como el mejor de mi vida. Con empatía, ilusión y ganas. Muchas ganas".

Esta receta, ha dicho, le hace "no pensar en la enfermedad". "Es la enfermedad la que piensa en cómo derrotarme a mí, y no al revés. Pero tengo un batallón de mi lado".

También ha querido enfatizar que, cuando recibió la noticia de que iba a ser distinguido con esta medalla y le preguntaron dónde quería recibirla, lo tuvo claro. En la sede del Gobierno regional, y con Emiliano García-Page como maestro de ceremonias.

"El cuerpo me lleva más despacio, pero la cabeza me hace ir más rápido. Acordaros de vivir, y siempre, siempre, adelante", ha finalizado un discurso con el que ha levantado un largo aplauso de un Salón de Tapices del Palacio de Fuensalida que se ha quedado pequeño para este homenaje.

GARCÍA-PAGE: "TU VALOR DE FONDO ES PREVIO A LA ENFERMEDAD"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha tomado la palabra a continuación, y dirigiéndose al homenajeado, ha asegurado que le aflora "un valor de fondo que ya tenía mucho antes de la enfermedad".

Juan Ramón, según García-Page, "ya era un tipo magnífico antes del diagnóstico". "Una persona con una enorme capacidad y una enorme valía, que responde ante una noticia tan tremenda como la enfermedad con lo mejor del ser humano", ha dicho.

Son hasta tres los valores que ha destacado de Amores, como son "que tiene una meta de alcance social en la vida, que tiene el compromiso de alcanzarla y que tiene optimismo para llegar a ella".

"No creo que haya habido en toda España una evolución del conocimiento de su enfermedad como está ocurriendo en Castilla-La Mancha por la tenacidad de Juan Ramón", ha celebrado.

Ha aprovechado para agradecer igualmente el trabajo de Cruz Roja, "una organización que surgió para atender a heridos de guerra".

JESÚS ESTEBAN EXALTA SUS "VALORES COMO PERSONA"

El presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, se ha dirigido a Amores para exaltar sus valores y su categoría de "persona que está dando un ejemplo a los jóvenes, a los deportistas y a la sociedad en general".

Ha recordado el desayuno informativo protagonizado por Amores hace unos meses para rememorar cuando el director general desveló el mismo día de su diagnóstico que estaba enfermo de ELA.

"Casi todos los humanos, con demasiada frecuencia, damos importancia a cosas que son pequeñas, y sin embargo, él teniendo el problemón tan grande que tiene sigue trabajando al máximo y dando ese ejemplo de vida", ha indicado, justificando así su propuesta de distinguir a Amores con esta Medalla.