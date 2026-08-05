Este jueves se abre el plazo de reclamaciones a la resolución provisional de ayudas de libros y de comedor escolar

El Gobierno regional publica la resolución provisional de ayudas de libros de texto y de comedor escolar para el próximo curso 26-27. - JCCM

TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional publica este miércoles la resolución provisional de ayudas de libros de texto y de comedor para el curso 2026-2027 para el alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma. Las familias podrán consultar el resultado de su solicitud desde la secretaría virtual de la plataforma EducamosCLM y tendrán un plazo de diez días que irá desde este jueves, 6 de agosto, al 19, ambos incluidos para presentar reclamaciones.

Según informa el Gobierno regional, se deberá aportar documentación que sustente la reclamación y los interesados tendrán que digitalizar los documentos correspondientes y adjuntarlos a la reclamación como archivos anexos a la misma.

Además, hay que recordar que a partir del próximo 1 de septiembre se abrirá el periodo extraordinario de solicitudes.

Esta resolución se publica en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Portal de Educación EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/).

Para esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros, se han recibido 31.183 solicitudes de ayuda de libros de texto para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y 28.151 solicitudes de ayuda para comedor escolar para los alumnos y alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria.