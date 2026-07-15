Este jueves se abrirá el periodo de información pública del decreto de actividades y oficios artesanos de C-LM

Archivo - Artesano, en la feria artesana de Farcama realizando un trabajo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha publicado una resolución por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto por el que se establece el repertorio de actividades y oficios artesanos de Castilla-La Mancha.

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, este periodo se abrirá este jueves, 16 de julio, y permanecerá abierto por un periodo de 20 días hábiles.

Todo ello a fin de que los titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos, afectados por el citado proyecto normativo, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El texto estará disponible en la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, Servicio de Artesanía todos los días laborables durante las horas de oficina de 9.00 hasta las 14.00 horas.

Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección http://www.jccm.es.

Las observaciones, sugerencias o alegaciones irán dirigidas a la Dirección General de Turismo, comercio y Artesanía, pudiéndose presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la dirección de correo electrónico serviciodeartesania@jccm.es.