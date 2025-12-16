El jueves se reanuda en Cuenca el juicio a 2 sanitarias acusadas de falsificar partes para prescribir anabolizantes

Archivo - Audiencia provincial de Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se reanuda en Cuenca el juicio contra las dos sanitarias que se enfrentan a sendas penas de cinco años de prisión por falsificar partes médicos para prescribir anabolizantes en Villares del Saz.

Este juicio comenzó el pasado 12 de noviembre, pero todavía faltan por practicar la declaración de las acusadas y las conclusiones finales.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre mayo de 2011 y mayo de 2013 cuando las acusadas, médica y enfermera del centro de salud, habrían cumplimentado al menos seis partes de consulta y hospitalización "totalmente ficticios", haciendo constar la prescripción de anabolizantes junto a la firma de otros facultativos que no habían tenido intervención alguna en la elaboración de los mismos.

Del mismo modo, según el fiscal, elaboraron al menos cinco recetas médicas para prescribir estos medicamentos a una familiar de una de las acusadas, imitando las firmas de otros compañeros del centro de salud.

Con estos documentos pudieron adquirir en la farmacia anabolizantes de distintos tipos para ser administrados en una horquilla temporal que, en alguno de los casos, iba de cinco a ocho años, añade el relato de la Fiscalía, que cree que la obtención de tales cantidades iba destinada a terceras personas desconocidas en esta causa.

Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad de documento oficial cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Las acusadas se enfrentan a una pena de cinco años de cárcel y otro lustro de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.