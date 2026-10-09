A juicio una concejala de Puertollano acusada de hacer propaganda del PSOE el día de las elecciones de 2023

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CIUDAD REAL 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes a A.B.M.T., concejala del Ayuntamiento de Puertollano, acusada de un delito electoral por realizar supuestamente propaganda a favor del PSOE el mismo día de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, una vez finalizada la campaña electoral.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, durante aquella jornada electoral A.B.M.T. publicó en su perfil de Facebook dos mensajes acompañados de fotografías personales en los que podía leerse "#votaPSOE".

En las imágenes aparecía además con la tarjeta acreditativa de apoderada del Partido Socialista, según señala el escrito fiscal.

La acusada, ahora en la oposición, había formado parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano cuando estaba gobernado por el PSOE.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de propaganda electoral, al entender que realizó actos de petición del voto cuando el periodo legal de campaña ya había concluido.

Por ello, solicita para A.B.N.T. una multa de nueve meses, con una cuota diaria de diez euros, lo que supondría un total de 2.700 euros.