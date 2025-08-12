Junta afirma que el proyecto para una planta de amianto en Albacete se encuentra en fase inicial y de consultas previas - JCCM

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

A raíz de la información publicada sobre la posible instalación de un vertedero de amianto en el término municipal de Albacete, la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, ha mantenido un encuentro, en la sede de la propia Delegación, con representantes de los ayuntamientos de Albacete, La Gineta y la Roda, y de diversas asociaciones vecinales.

El encuentro ha servido para conocer de primera mano, la preocupación de los asistentes ante este futuro proyecto, así como, su intención de formular alegaciones al mismo, ha informado la Junta en nota de prensa.

A este respecto, Llanos Valero ha informado que el expediente se encuentra en un trámite inicial y voluntario, de consultas previas para la emisión, por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, del Documento de Alcance, como paso previo para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

"Este trámite se realiza antes de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Ordinaria, y sirve para que el promotor recopile toda la información necesaria para tomar la decisión de seguir o no adelante", ha indicado.

Asimismo, la delegada provincial ha asegurado que el proceso está siendo totalmente "transparente y garantista", en el que cualquier afectado, tanto persona física, como instituciones, y asociaciones, pueden formular alegaciones.

La delegada provincial también se ha comprometido a permanecer en contacto y facilitar la información que sea de interés para ayudar a tomar aquellas decisiones que sean de su competencia.

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Por su parte, la concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja, ha puesto en valor la importante colaboración entre administraciones que existe en nuestra ciudad a la hora de analizar y valorar el impacto ambiental, urbanístico y, sobre todo, que para la salud de los vecinos y vecinas de Albacete puede tener este tipo de instalaciones con amianto por la peligrosidad de este residuo, agradeciendo a la Junta de Comunidades y, de manera especial a la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, su disposición, cercanía y rápida respuesta.

Ha mostrado una vez más la oposición del Ayuntamiento de Albacete a la instalación de cualquier proyecto en la ciudad de Albacete que vaya en contra de la salud de los ciudadanos. Además, la concejala ha asegurado que "el Ayuntamiento irá siempre de la mano de los vecinos y vecinas y escuchará sus peticiones", siendo un claro ejemplo de ello la reunión que en el día de ayer mantuvieron miembros del Equipo de Gobierno con representantes de la Fava, de la Asociación Vecinal 'El Trigal' y de Casas Viejas, señalando que "lideraremos junto a ellos las alegaciones necesarias para evitar su instalación