Junta anima a la participación ciudadana en el proceso abierto este viernes para la futura Ley de Universidades de C-LM

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante el acto. - EUROPA PRESS

CUENCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha Amador Pastor, ha informado que este viernes de la apertura del proceso de participación ciudadana para realizar aportaciones a la futura Ley de Universidades de Castilla-La Mancha.

Los castellanomanchegos podrán consultar el borrador de una ley que quiere "reconocer el papel de nuestras universidades y blindarlas por ley". Pastor ha señalado que uno de los artículos servirá para blindar la financiación plurianual de las universidades "para que no pase como en otras universidades, que tienen presupuestos anuales", así como para definir "cuáles son los estándares de calidad que queremos".

Por otro lado, la ley establecerá la relación del Gobierno regional con la UCLM y la Universidad de Alcalá, que tiene campus en Guadalajara, pero también marcará "unos criterios de calidad referidos a titulaciones, a las medidas de protección y de acompañamiento al alumnado y profesorado y al carácter investigador y de transferencia de conocimiento.

El borrador estará en exposición pública durante los próximos 20 días.

El consejero ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de un taller divulgativo sobre el eclipse solar del 12 de agosto, un "acontecimiento histórico" del que se podrá disfrutar especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Pastor ha recordado que hay un grupo de trabajo en el que están las diferentes administraciones que tiene entre sus objetivos "orientar a la ciudadanía sobre cuáles son los puntos estratégicos para disfrutar de ese eclipse".

En ese sentido, el consejero ha apuntado que el 28 de abril, "el sol tendrá la misma posición que el 12 de agosto y nos permitirá definir esos puntos y determinar el flujo turístico que tendrán los municipios de Cuenca y Guadalajara". También se quiere trabajar con el alumnado con eventos como esta jornada de divulgación y de prevención, para que sepan lo que tienen que hacer "para verlo con garantías".

Esta actividad, que ha contado con el astrónomo José María Sanz, se ha celebrado en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca, pero ha sido emitida en streaming para 360.000 alumnos de 1.100 colegios de la región. Además se está trabajando en planes de seguridad, de movilidad y de acompañamiento turístico para este fenómeno.