La Junta aprobará la próxima semana liberar parcelas en el barrio toledano del Polígono para construir 261 viviendas

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, en la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que la semana que viene el Gobierno autonómico liberará, a través de Gicaman, al menos dos parcelas en el barrio toledano del Polígono para la construcción de 261 viviendas "de promoción y accesibles".

García-Page, que ha participado este jueves en la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo, ha planteado este "compromiso" en el ámbito de la vivienda, que será, ha dicho, con carácter "inmediato".

El presidente autonómico ha enmarcado esta acción en la futura aprobación del Plan Regional de Vivienda, una estrategia autonómica que, ha recordado, va a significar 500 millones de inversión en los próximos tres años.

"La verdad es que es uno de los grandes retos que tienen arreglo", ha dicho, porque es "un problema de ley y de dinero". "Pero nos tenemos que poner manos a la obra", ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que hay empresas "importantísimas" que quieren instalarse en Castilla-La Mancha y que plantean como principales problemas la falta de mano de obra y de vivienda, por lo que este aspecto no puede ser "un tapón" para el desarrollo de la región.