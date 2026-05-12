Junta y Archidiócesis de Toledo renuevan el contrato de depósito de patrimonio en el Museo de Santa Cruz - JCCM

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Toledo y el Gobierno de Castilla-La Mancha han firmado un nuevo contrato de depósito para la custodia, conservación y exposición pública de bienes eclesiásticos en el Museo de Santa Cruz de Toledo, dando continuidad a una colaboración institucional orientada a la protección y difusión del patrimonio.

El contrato, con una duración de cinco años prorrogables, regula la cesión de uso de un conjunto de obras de arte y objetos litúrgicos pertenecientes a distintas entidades eclesiásticas de la Archidiócesis, que mantienen en todo caso la titularidad de los bienes. Este conjunto engloba bienes de gran valor histórico y artístico, de los cuales una parte se encuentra expuesta al público, mientras que el resto forma parte del depósito gestionado en el marco de esta colaboración, ha informado la Junta en nota de prensa.

La firma ha tenido lugar en Toledo con la participación de la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, y de representantes del Arzobispado de Toledo y de las distintas entidades eclesiásticas depositantes, reflejando la voluntad compartida de ambas partes de seguir trabajando de manera coordinada en la protección del patrimonio.

Este nuevo marco contractual da continuidad a una relación consolidada en el tiempo, actualizada en 2016, y permite mantener un modelo estable de gestión que garantiza tanto la adecuada custodia de las obras como su proyección cultural. La Archidiócesis valora especialmente este clima de entendimiento institucional, basado en la cooperación y en el compromiso con el interés general.

Entre sus aspectos clave, el contrato establece que la Junta, como entidad depositaria, asume la responsabilidad sobre la conservación integral de los bienes, incluidos posibles deterioros, daños o pérdidas, así como su cobertura mediante los correspondientes seguros. Asimismo, el Museo de Santa Cruz atenderá las actuaciones de restauración en función de sus recursos y conforme a la normativa vigente.

El contrato fija también como condición que la mayor parte de las piezas permanezcan expuestas al público, contribuyendo a su conocimiento, valoración y comprensión por parte de la sociedad, siempre con respeto a su naturaleza religiosa. En los casos en que no puedan exhibirse, serán custodiadas en espacios adecuados que garanticen su conservación.

La exposición en el Museo de Santa Cruz desempeña, en este sentido, un papel fundamental en la divulgación del patrimonio diocesano, al facilitar su acceso tanto a la ciudadanía como a los visitantes de la ciudad de Toledo. La presencia de estas obras en un entorno museístico de referencia contribuye, además, a enriquecer la oferta cultural de la ciudad y a consolidar su posición como destino de interés histórico y artístico.

El texto contempla, asimismo, la posibilidad de retirada temporal de las obras para su uso en celebraciones litúrgicas, previa comunicación al Museo, así como su participación en exposiciones temporales bajo protocolos específicos acordados entre las partes.

En materia de derechos, las instituciones eclesiásticas conservan los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bienes, quedando limitada su reproducción gratuita a fines educativos, culturales, científicos o de difusión sin ánimo de lucro, salvo autorización expresa para otros usos.

El delegado diocesano de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Gómez Jiménez, ha subrayado que "la renovación de este acuerdo refleja el compromiso de las instituciones con la protección del patrimonio y su adecuada difusión. Esta colaboración permite garantizar su conservación y, al mismo tiempo, facilitar que un conjunto de gran valor histórico y artístico pueda ser conocido y apreciado por la sociedad".

Con esta renovación, la Archidiócesis de Toledo reafirma su compromiso con la conservación responsable del patrimonio que custodia y con su puesta al servicio del conjunto de la sociedad, en colaboración con las instituciones públicas, garantizando su protección, su adecuada gestión y su proyección cultural.

De su lado, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado la dimensión pública que adquieren las obras gracias a que se custodian y exhiben en el museo más visitado de Castilla-La Mancha, donde comparten escenario con muchas otras piezas de gran valor y relevancia cultural.

Una parte de las obras se muestran también en Museo de los Concilios y en el Taller del Moro. En conjunto, los visitantes de los tres espacios en el año 2024 superan los 288.000 visitantes anuales.