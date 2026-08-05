La Junta avanza en la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Yunquera de Henares

Centro de salud de Yunquera de Henares. - JCCM

GUADALAJARA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando la mejora de las infraestructuras de Atención Primaria con el desarrollo del futuro centro de salud de Yunquera de Henares, en la provincia de Guadalajara.

El contrato para redactar el proyecto de esta nueva infraestructura fue adjudicado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) el pasado mes de mayo y el equipo redactor trabaja ya en su elaboración, un nuevo avance hacia la construcción de un centro de salud estratégico que permitirá reforzar la Atención Primaria y dar respuesta al crecimiento de la población y a las necesidades asistenciales actuales y futuras de la comarca, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El contrato fue adjudicado a la empresa Networking Global New Process Arquitectos SLP, que trabaja ya en la elaboración del proyecto básico y de ejecución del futuro centro de salud yunquerano.

Una vez concluida la redacción y supervisión del proyecto, el Gobierno de Castilla-La Mancha podrá iniciar la licitación de las obras de construcción de esta nueva infraestructura sanitaria, dando un nuevo impulso a una actuación muy esperada por los vecinos de la comarca.

UN CENTRO DE SALUD ADAPTADO A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS

La nueva infraestructura se levantará sobre una parcela de 2.868,68 metros cuadrados, situada en la calle Miramohernando 18, y contará con una superficie construida cercana a los 2.300 metros cuadrados, diseñada para responder tanto a las necesidades asistenciales actuales como al crecimiento futuro de la población de la Zona Básica de Salud.

El nuevo centro sustituirá al actual edificio, cuyas dimensiones han quedado insuficientes para atender la actividad asistencial de una zona que presta cobertura a 10.065 tarjetas sanitarias correspondientes a los municipios de Yunquera de Henares, Alarilla, Cañizar, Ciruelas, Copernal, Fontanar, Fuentelahiguera de Albatages, Heras, Hita, Humanes, Málaga del Fresno, Malaguilla, Matarrubia, Mohernando, Puebla de Beleña, Razbona, Robledillo de Mohernando, Taragudo y Torre del Burgo.

El Plan Funcional elaborado por el Sescam contempla un centro de salud moderno, accesible y dimensionado para responder a las necesidades actuales y futuras de la población. Dispondrá de un área de recepción de pacientes, administración y atención al usuario, además de cinco consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, cuatro consultas de Enfermería, un cuarto de curas y las correspondientes salas de espera.

Asimismo, contará con un Área de Pediatría dotada de consulta para el pediatra, consulta de Enfermería Pediátrica, sala de espera y aseo infantil.

El centro dispondrá de una zona específica para extracciones y contará con espacios destinados a Trabajo Social y Salud Bucodental. Asimismo, ampliará la cartera de servicios de la Zona Básica de Salud con la incorporación de una consulta de Matrona y un área de Rehabilitación.

Esta última dispondrá de una consulta de exploración y diagnóstico y de una zona de terapia con sala de cinesiterapia y boxes para la aplicación de distintos tratamientos, lo que permitirá acercar estas prestaciones a los ciudadanos y evitar desplazamientos a otros centros sanitarios.

El área de Urgencias estará organizada con espacios diferenciados para la recepción de pacientes, la espera de familiares y la asistencia sanitaria, e incluirá dos consultas de atención continuada, una sala de emergencias polivalente, sala de curas y área de observación. El edificio se completará con zonas destinadas a servicios generales y almacenes, una residencia de guardia con cinco dormitorios individuales, sala de estar y cocina-comedor para los profesionales, así como un área de Dirección y Docencia con despachos y aula polivalente.