La Junta comienza este viernes el ingreso de 112 millones de euros de la PAC a 81.000 agricultores

El Gobierno de Castilla-La Mancha comienza este viernes el ingreso de 112 millones de euros en las cuentas de más de 81.000 agricultores y agricultoras de la región correspondientes a la ayuda básica a la renta de sostenibilidad, a la ayuda o pago redistributivo y a la ayuda a jóvenes de la PAC 2023.

Este importe, sumado a los 124 millones de euros pagados el pasado día 15 a más 67.000 agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas relativos a los ecorregímenes, "suponen un pago de más de 235 millones de euros solo en este mes de diciembre", según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la tradicional comida de hermandad de Asaja Ciudad Real, tal y como ha informado la Junta por nota de prensa.

Estos 235 millones, más los 225 pagados a partir del 16 de octubre, "supone que en poco de más de dos meses van a ir a las cuentas de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha más de 461 millones de euros, que son una inyección importante de liquidez para iniciar otra campaña", según ha destacado Martínez Lizán.

El consejero ha recordado que con estos pagos, la Junta cumple "el compromiso" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, de "pagar las ayudas de la PAC en las fechas establecidas". "Se cumplió en octubre y se vuelve a cumplir este mes con las nuevas ayudas. Todo ello, a pesar de las dificultades de gestión de la nueva PAC, cuyo primer año de entrada en vigor ha sido este 2023", ha afirmado Martínez Lizán, agradeciendo al personal funcionario "el esfuerzo que ha realizado para que esto sea posible".

ORDEN DE BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE JÓVENES

Por otro lado, el consejero ha indicado que este viernes el Diario Oficial de la región ha publicado la orden de bases de dos nuevas convocatorias de ayudas específicas para jóvenes, la de incorporación y la relativa a los planes de mejora. Con estas órdenes, el Gobierno regional persigue "garantizar que cualquier persona joven que quiera hacer de la agricultura, la ganadería, o de las dos su forma de vida, cuente con las ayudas necesarias para conseguirlo".

En ese sentido, en la convocatoria de incorporación, la ayuda básica será de 37.000 euros que podrán llega hasta 60.000 si se cumplen una serie de requisitos, como residir y tener la explotación en zonas escasamente pobladas, hacerlo formando parte de una cooperativa o sociedad agraria de transformación (SAT) para la que se tenga que hacer un desembolso inicial, o con orientación productiva principal en ganadería (ovina, caprina, vacuna o apícola) o en producción ecológica.

También, ha explicado que, "las personas que cumplían 40 años durante este 2023 necesitaban que la convocatoria fuera dentro del año natural y, en este sentido, garantizamos que todas las personas que quieran realizar esa incorporación cumpliendo los 40 años dentro de 2023 vayan a poder hacerlo en lo que queda de año".

Por otro lado, las ayudas a las inversiones en mejora de las explotaciones podrán llegar al 70 por ciento si las mismas son en zonas escasamente pobladas, en ganadería, si suponen ahorro en el consumo de agua, lo hacen en Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), en Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) o en agrupaciones de productores.

"Una muestra de la apuesta clara por el relevo generacional, con especial énfasis en zonas despobladas, en el sector ganadero y en el ámbito cooperativo. Y por supuesto apostando por las mujeres, que tendrán más puntos y más facilidad para acceder a mayor ayuda", ha resumido Martínez Lizán, que ha recordado, por último, que, en conjunto, estas dos convocatorias estarán dotadas con 50 millones de euros, 25 millones cada una de ellas.

LA PAC

Otro de los asuntos abordados por el consejero ha sido la flexibilización de la PAC, recordando que, en la reunión con el Ministerio de Agricultura, celebrada esta misma semana, se vio la necesidad de que desde el Gobierno de España se traslade a Europa la necesidad de que se realice con todas las garantías jurídicas para evitar que acabe perjudicando al sector.

Al respecto, Martínez Lizán ha explicado que en la reunión ministerial, y en relación a los ecorregímenes, se vio la necesidad de que la flexibilización se realice de forma razonada para evitar una corrección financiera que repercuta negativamente en los fondos futuros, "por lo que vamos a trabajar para asegurarnos de que esto no sucede"; en ese sentido, ha explicado que en la reunión abogó para que a corto y medio plazo las medidas den respuesta a las diferencias que existen entre las comarcas, dado que en unas las lluvias no han permitido sembrar y en otras no hay vegetación a causa de la sequía.

Además, la Consejería está trabajando en las modificaciones de lo que va a ser la revisión intermedia del PEPAC (2025), a la que llevará aquellas propuestas que sean acordes a la realidad agronómica de la región, como son el aumento del barbecho en aquellas comarcas en las que tradicionalmente existían unos bajos rendimientos o la disminución de la carga ganadera para justificación de las UGM en aquellas otras comarcas en las que haya una baja disponibilidad de pastos.

También, ha explicado que, en este mismo encuentro, apostó por revisar las normas de los seguros agrarios para garantizar la viabilidad de las normas de aseguramiento y sobre todo los costes.

En cuanto a las nuevas enfermedades animales como como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, Martínez Lizán pidió buscar soluciones de forma conjunta con todo el sector para facilitar su continuidad, recordando que Castilla-La Mancha va a impulsar un plan estratégico de ganadería extensiva, con especial atención a la ganadería de ovino manchego.

A lo largo de la comida de hoy se han entregado los tradicionales premios que otorga Asaja Ciudad Real para distinguir a personas, organismos y entidades que han destacado en la defensa y apoyo del sector primario, entre ellas, las oficinas comarcales agrarias de la provincia de Ciudad Real, galardón que ha recogido la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremard.

En el acto han estado el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda; los presidentes regional y provincial de ASAJA, José María Fresneda y Florencio Rodríguez, respectivamente; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares y el alcalde de Valdepeñas, Jesus Martín, entre otros representantes políticos, de asociaciones, cooperativas y entidades.